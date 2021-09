Sennheiser CX Plus True Wireless: InEar-Buds mit ANC zu attraktivem Preis

Hans-Christian Dirscherl

Sennheiser hat mit CX Plus True Wireless neue InEar-Kopfhörer mit Active Noise Cancellation zu einem attraktiven Preis vorgestellt.

Vergrößern Sennheiser CX Plus True Wireless: Neue InEar-Buds mit Active Noise Cancellation zu attraktivem Preis © Sennheiser

Audio-Spezialist Sennheiser hat neue InEar-Kopfhörer mit Active Noise Cancellation-Funktion (ANC) vorgestellt. Die neuen " CX Plus True Wireless"-Ohrhörer sind für Kopfhörer mit aktiver Geräuschunterdrückung preislich attraktiv positioniert.

Sennheiser CX Plus True Wireless kaufen



Mit der „Transparent Hearing“-Funktion lassen sich Außengeräusche bei aktiviertem ANC per Fingertipp aber jederzeit einblenden – so kann die Umgebung besser wahrgenommen und sich unterhalten werden, ohne die Ohrhörer herauszunehmen. Ähnliche Funktionen bieten auch anderen ANC-Kopfhörer wie zum Beispiel die Apple Airpods Pro.

Vergrößern CX Plus True Wireless © Sennheiser

Neben der ANC-Funktion sollen die neuen CX Plus True Wireless-Ohrhörer dank TrueResponse-Treiber einen „brillanten Sound“ mit „satten Bässen, natürlichen Mitten und klaren, detaillierten Höhen“ liefern.

Touch-Bedienung

Sie bedienen die CX Plus True Wireless über eine anpassbare Touch-Oberfläche: Touch-Befehle können individuell festgelegt und die Steuerung von Audio, Anrufen und Sprachassistenten an die eigenen Vorlieben angepasst werden. Die Ohrhörer sind mit jeweils zwei Mikrofonen ausgestattet, mit denen Sie nicht nur bei Anrufen sprechen, sondern auch Sprachbefehle an die Sprachassistenten abgeben. Außerdem lassen sich beide Ohrhörer sowohl als Paar als auch einzeln und damit unabhängig voneinander verwenden.

Die Smart Pause-Funktion unterbricht die Audiowiedergabe automatisch, wenn die Ohrhörer herausgenommen werden und setzt die Wiedergabe direkt fort, sobald sie wieder eingesetzt werden. Auch das ist eine bekannte Funktion von anderen hochpreisigen Kopfhörern. Der CX Plus True Wireless schaltet sich zudem eigenständig ein, wenn er aus der Transportbox genommen wird, und schaltet sich wieder aus, wird er wieder hineingelegt.

Die CX Plus True Wireless unterstützen Bluetooth 5.2 und bieten SBC-, AAC-, aptX- und aptX Adaptive-Codec-Unterstützung. Die Bluetooth-Verbindungen können über die Sennheiser Smart Control App verwaltet werden. In der App steht auch ein Equalizer zur Verfügung.

Die CX Plus True Wireless werden mit Silikonadaptern in vier verschiedenen Größen geliefert. Die Kopfhörer sind nach IPX4 spritzwassergeschützt. Die Akkulaufzeit gibt Sennheiser mit acht Stunden an, die durch Aufladung in der Transportbox auf bis zu 24 Stunden verlängert werden können.

Der CX Plus True Wireless ist in Schwarz und Weiß für 159,90 EUR (UVP) erhältlich.

Sennheiser HD 450BT im Test: Bluetooth-Kopfhörer mit klarem Klang

Für Liebhaber: Momentum True Wireless 2 Anniversary Edition

Sennheiser verkauft gesamtes Consumergeschäft

Sennheiser CX 400BT True Wireless: Edle In-Ear-Kopfhörer vom Audio-Experten

Kaufberatung: Die besten Bluetooth-Kopfhörer