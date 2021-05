Sehr günstiger 75-Zoll-Smart-TV: Otto unterbietet Aldi

Hans-Christian Dirscherl

Aldi Nord verkauft erneut einen 75 Zoll großen Smart-TV zu einem Hammerpreis. Doch Otto bietet diesen TV noch einmal deutlich günstiger an!

Vergrößern Preishammer: 75-Zoll-Smart-TV bei Aldi wieder im Angebot © Medion/Aldi Nord

Aldi Nord verkauft erneut den 75 Zoll großen Smart-TV Medion Life X17575: Ab dem 27. Mai 2021 ist dieser Fernseher bei Aldi Nord wieder im Angebot. Doch gegenüber den bisherigen Verkaufsaktionen kostet der Medion-Fernseher nun plötzlich deutlich mehr. Denn Aldi Nord verlangt ab dem 27.5. für den Medion Life X17575 Ultra HD Smart-TV 849 Euro (inklusive 3 Jahre Garantie )! Die technischen Daten des Fernsehers bleiben aber nahezu unverändert.

So sparen Sie noch mehr: TV bei Otto kaufen

Otto verkauft mit dem Medion X17576 (MD 31575) einen augenscheinlich identischen Smart-TV für nur rund 672 Euro.



Update 20.5.: Lediglich die Abgaben zum statischen Kontrast unterscheiden sich auf den ersten Blick zwischen dem Medion X17576 bei Otto und dem Medion X17575 bei Aldi Nord. Für den X17576 bei Otto nennt Medion 5000:1 und für den bei Aldi angebotenen X17575 nennt die Medion-Pressemitteilung 4000:1. Letzteres ist die korrekte Kontrastangabe für den demnächst bei Aldi Nord angebotenen Medion X17575, wie uns Medion auf Nachfrage versichert. Das aktuelle Datenblatt zu diesem TV würde demnächst unter diesem Link veröffentlicht werden. Die in dieser Beschreibung genannten Daten für den X17575 nennen zwar ein statisches Kontrastverhältnis von 5000:1 , doch diese Angabe bezieht sich laut Medion auf das Vorgängermodell von 2020!



Allerdings müssen Sie bei Otto noch 29,95 Versandkosten bezahlen. Der Medion-TV kostet also letztendlich bei Otto 702,31 Euro. Bei Otto bekommen Kunden zudem nur 24 Monate gesetzliche Gewährleistungspflicht. Wenn Ihnen das dritte Extra-Jahr Herstellergarantie von Aldi aber egal ist, bekommen Sie diesen Smart-TV bei Otto trotzdem deutlich günstiger als bei Aldi Nord. Update Ende

Zum Vergleich die bisherigen Preise für diesen Fernseher: Als Aldi Nord und Aldi Süd diesen Smart-TV ab dem 1.2.2021 verkauften, verlangten die Discounter nur 749 Euro. Also satte 100 Euro weniger. Anfang Ende Oktober/Anfang November 2020 verkaufte Aldi diesen TV ebenfalls schon einmal und auch damals kostete der Fernseher nur 749 Euro. Im Juli 2020 hatte Aldi diesen Fernseher das erste Mal im Angebot, damals für 775,03 Euro. Somit kostet der Medion Life X17575 ab dem 27.5. so viel wie noch nie zuvor.

Einschätzung: Trotz Preiserhöhung immer noch ein sehr spannendes Angebot

Trotz der deutlichen Preiserhöhung von 100 Euro ist der Medion Life X17575 aber mit 849 Euro immer noch ein sehr gutes Angebot und keinesfalls teuer! Das beweist ein Blick in unseren Preisvergleich. In der Regel zahlen Sie für vergleichbare 75-Zoll-Smart-TV deutlich mehr. Falls Sie also rechtzeitig vor der Fußball-Europameisterschaft und/oder den Olympischen Spielen einen richtig großen Smart-TV mit guter Ausstattung zu einem sehr günstigen Preis suchen, dann sollten Sie sich diesen TV genauer anschauen. Angesichts des niedrigen Preises müssen Sie aber Abstriche in Kauf nehmen, vor allem bei der Helligkeit, die mit 250 cd/m² vielleicht nicht jeden Betrachter zufriedenstellt.



189,3 cm (75“) LCD-TV mit Ultra-HD-Auflösung (3.840 x 2.160 Pixel)



HD Triple Tuner (DVB-T2 HD, DVB-C, DVB-S2)

HDR (High Dynamic Range) mit erhöhtem Dynamikumfang

Integriertes WLAN

CI+-Schnittstelle

HbbTV

Bildoptimierung durch CTI, 3D-Kammfilter und Rauschreduktion

Automatische Senderprogrammierung (APS)

Mehrsprachige Menüführung (OSD)

Programmsperre mittels Passwort

Kindersicherung

Wandmontage dank VESA-Standard (Lochabstand 600 x 300 mm)

Statischer Kontrast von 4.000:1 (typ.)



Dynamischer Kontrast von 10.000:1

Seitenverhältnis 16:9

Helligkeit 250 cd/m² (typ.)

Integrierte Stereo-Lautsprecherboxen (2 x 8 W RMS)

Anschlüsse: 1 x Antenne, 1 x Satellit, 3 x USB, 1 x LAN RJ-45, 3 x HDMI® 2.0 mit HDCP 2.2-Entschlüsselung, 1 x VGA (15 Pin D-Sub), AV In (Adapter 3,5 mm Klinke auf Cinch), Kopfhöreranschluss (3,5 mm Klinke), Digital Audio Out (SPDIF) (optisch), YPbPr In (YUV) (Adapter 3,5 mm Klinke auf Cinch)

Lieferumfang: Smart-TV, Standfüße inkl. Schrauben, Fernbedienung inkl. Batterien, YUV-Adapter, AV-Adapter, Bedienungsanleitung, Garantiekarte

Abmessungen (B x H x T) / Gewicht:

ca. 168,3 x 97 x 7,5 cm / ca. 28,7 kg (ohne Füße) Im Januar 2021 nannte Aldi: ca. 28,5 kg (ohne Füße)

ca. 168,3 x 103,5 x 30,5 cm / 29,2 kg (mit Füßen) Im Januar 2021 nannte Aldi: 29,0 kg (mit Füßen)

Abstand zwischen den Füßen: ca. 134,8 cm