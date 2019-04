Sega Mega Drive Mini mit 40 Games erscheint im September

Panagiotis Kolokythas

Sega hat den Starttermin für das Mega Drive Mini verraten: Es kommt am 19. September mit 40 Spielen auf den Markt.

Vergrößern Sega Mega Drive Mini kommt am 19. September 2019 auf den Markt © Sega

Sega hat am Wochenende auf dem Sega Fest 19 die Veröffentlichung des Mega Drive Mini für den 19. September 2019 angekündigt. Ursprünglich sollte die geschrumpfte Neuauflage der Mega-Drive-Konsole bereits im vergangenen Jahr erscheinen, wurde dann aber im September 2018 auf das Jahr 2019 verschoben.

Die 16-Bit-Spielekonsole Mega Drive kam im November 1990 in Deutschland als Nachfolger des Sega Master System auf den Markt. In den USA trug die Konsole den Namen "Sega Genesis". Die Größe der Mini-Variante gibt Sega mit 154 x 39 x 116 Millimeter an. Im Lieferumfang befinden sich auch zwei kabelgebundene Mega-Drive-Controller, wie der US-Site zum Mega Drive Mini zu entnehmen ist. Die Stromzufuhr erfolgt über einen USB-Mini-Anschluss. Auf der Rückseite befindet sich ein HDMI-Ausgang zum Anschluss an einen Fernseher. Die Wiedergabe der Spiele erfolgt mit 720p. Der US-Preis wird bei 80 US-Dollar liegen. In Japan soll es auch ein günstigeres Modell mit einem statt zwei Controller geben.



Die Mega-Drive-Mini-Konsole wird mit insgesamt 40 Spielen ausgeliefert. Alle Titel verrät Sega noch nicht. In den USA sollen auf der Konsole aber unter anderem diese Spiele vorinstalliert sein:

Sonic - The Hedgehog

Altered Beast

Gunstar Heroes

Comix Zone

ToeJam & Earl

Dr. Robotnik´s Mean Bean Machine

Shining Force

Space Harrier II

Castlevania Bloodlines

Ecco The Dolphin

Die weiteren Spiele werden zu einem späteren Zeitpunkt enthüllt. Der japanischen Seite sind schon jetzt ein paar weitere Titel zu entnehmen. Darunter Sonic 2 - The Hedgehog, mit eines der erfolgreichsten und besten Spiele für das Mega Drive.

Hier die Aufzeichnung des Live-Streams vom Sega Fest 19, in dem auch diverse weitere Sega-Spiele für andere Konsolen, iOS und Android vorgestellt werden. Mega Drive Mini wird ab Minute 55 gezeigt.