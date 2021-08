Screenhits TV: Alle Streaming-Dienste an einem Ort

Denise Bergert

Screenhits TV bündelt das Angebot aller wichtigen Streaming-Dienste (Netflix, Disney+, Prime Video) an einem Ort.

Vergrößern Screenhits TV vereint mehrere Streaming-Abos in einer Oberfläche. © Screenhits TV

Wer ein Abo bei mehreren Streaming-Diensten hat, verliert schnell die Übersicht darüber, welche Inhalte wo angeboten werden. Abhilfe will hier der neue Dienst Screenhits TV schaffen, der nach Großbritannien und den USA nun auch in Deutschland startet. Screenhits TV vereint mehrere Streaming-Abos in einer übersichtlichen Benutzeroberfläche. Zum Launch unterstützt der Service jedoch noch nicht alle Streaming-Anbieter. Lediglich Disney+, Netflix, Amazon Prime Video, Starzplay und Joyn sind an Bord. Apple TV+, TV und Sky Ticket wurden noch nicht in die Übersicht integriert.

Nach dem Login bei Screenhits TV und der Verknüpfung aller Streaming-Dienste mit den entsprechenden Logins, werden die Inhalte der einzelnen Anbieter auf der Startseite angezeigt. Nutzer können hier beispielsweise plattformübergreifend nach Filmen mit einem bestimmten Schauspieler suchen. Screenhits TV bietet außerdem eine eigene Merkliste. Die Merklisten von Prime Video, Netflix und Disney+ werden leider nicht integriert. Im Weiterschauen-Bereich werden alle angefangenen Inhalte plattformübergreifend angezeigt und können auf Wunsch fortgesetzt werden. Dafür muss der entsprechend Inhalt jedoch über Screenhits TV angeschaut worden sein. Eine Verknüpfung mit den Weiterschauen-Listen der einzelnen Anbieter gibt es nicht.

Aktuell nur als Browser-Version - bald schon als App

Screenhits TV ist aktuell nur als Browser-Version verfügbar, die beispielsweise bei der Menü-Übersetzung aus dem Englischen noch einige Schwächen zeigt. Apps für Android, iOS, Fire-TV, Android-TV und Smart-TVs von LG und Samsung sollen in Kürze folgen. Die Nutzung soll dann für eine monatliche Gebühr in Höhe von 99 Cent möglich sein.