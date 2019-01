Steuerprogramme: Welche Software für wen geeignet ist

Für die meisten Menschen ist die Steuerklärung lästig, aber sie lohnt sich. Unsere Vorstellung der aktuellen Steuerprogramme zeigt, welches für wen das beste ist.

Es gibt gewiss schönere Dinge am Wochenende, als die Steuererklärung vorzubereiten und abzugeben. Andererseits lohnt es sich meist, denn nach Angaben des Statistischen Bundesamts betrug die durchschnittliche Rückerstattung zuletzt 935 Euro .



Rund 21 Millionen Steuererklärungen gingen 2016 bei den Finanzämtern elektronisch ein, Tendenz steigend. Bei der elektronischen Steuererklärung führen derzeit drei Wege zum Ziel: Elster Online, der Kauf einer klassischen Steuersoftware für Mac oder PC oder die Nutzung eines der alternativen Online-Angebote.



Elster online, Online-Steuerportale und Software für Windows

Elster Online ist völlig gratis, dafür bietet das Portal der Finanzbehörden auch wenig mehr als eine elektronische Ausfüllhilfe ohne echte Erklärungen. Es eignet sich somit vor allem für erfahrene Anwender und besonders einfache Steuerfälle. Alle anderen sind mit PC-Steuerprogrammen oder den kommerziellen Online-Steuererklärungen ( Smartsteuer , Taxango , Steuer-Web , Steuerfuchs , Lohnsteuer kompakt , Steuer Go ) besser bedient. Letztere haben bei Umfang und Anwenderunterstützung deutlich zugelegt und sind – was durchschnittliche Steuerfälle angeht – den klassischen Softwarepaketen inzwischen durchaus ebenbürtig. Bei Zusatzprogrammen, Schnittstellen, zusätzlichen Arbeitshilfen und Nachschlagewerken ist die PC-Software aber meist besser ausgestattet.



Und wer als Unternehmer sein Geld verdient, komplexe Vermögensverhältnisse verwaltet oder auf exotische Steuersparmodelle setzt, ist beim Steuerberater womöglich besser aufgehoben. Gleiches gilt auch für Steuerzahler, denen die Freizeit schlicht zu kostbar ist, um sich mit der eigenen Steuererklärung intensiver auseinanderzusetzen.

Bei den klassischen PC-Steuerprogrammen sind nur zwei Anbieter übriggeblieben: Buhl Data und die Akademische Arbeitsgemeinschaft . Während Buhl Data mit zwei Produktlinien – Wiso Steuersparbuch und Tax – am Markt vertreten ist, zeichnet die Akademische Arbeitsgemeinschaft nicht nur für die eigene Steuersparerklärung , sondern auch für Taxman und Quicksteuer von Lexware verantwortlich. Alle drei Programme basieren auf der gleichen Steuerberechnung und einer identischen Hilfe. Unterschiede bestehen lediglich in Menüoberfläche, Bedienung und Ausstattungsumfang.



Sparversionen, Vollprogramme und spezielle Fassungen

Die Steuerprogramme lassen sich grob in drei Kategorien gliedern: Bei den Standardversionen ab zehn Euro fehlen meist die Zusatzprogramme für Selbstständige, ein Teil der Nachschlagewerke und einige spezielle Abschnitte der Steuererklärung. Sie sind für einfache Steuerfälle gedacht.

Die Mittelklasse ab 25 Euro ist voll ausgestattet, und preislich darüber liegen spezielle Varianten, die sich zum Beispiel an Rentner, Lehrer, Vermieter oder Selbstständige richten. Der Preisaufschlag ist den zusätzlichen Ratgebern oder wie im Falle des Steuer-Sparbuchs den Erklärvideos geschuldet. Die Steuerberechnung selbst ist mit der der Mittelklasse identisch.

Die Steuerprogramme sind im Wesentlichen ausgereift, neue Funktionen kommen nur noch vereinzelt hinzu. Da sich auch die Bedienerführung kaum ändert, erleichtert das die jährliche Einarbeitung, zumal die Auswahl relevanter Bereiche den Umfang der Steuererklärung auf das Nötige reduziert. Bei der Dateneingabe unterstützt das Interview - Details werden dabei sukzessive abgefragt. Ansonsten sind Grundstruktur und Aufbau bei allen Programmen nahezu gleich: links die Navigationsleiste, rechts die erklärende Programmhilfe und in der Mitte die Eingabe der Steuerdaten.



Bei komplexen Sachverhalten helfen Assistenten. Ebenso nützlich sind automatische Plausibilitätskontrollen, die laufende Eingaben und die finale Steuererklärung prüfen. Dabei werden zum Beispiel Zahlendreher, fehlende Angaben oder Unstimmigkeiten zuverlässig entdeckt, etwa wenn das Verhältnis zwischen Gehalt, Steuern und Sozialabgaben nicht passt. Größere Unterschiede zwischen den einzelnen Programmen sind bei Zusatzprogrammen, Nachschlagewerken, mobilen Lösungen, Schnittstellen oder dem Automatisierungsniveau zu verzeichnen.

Die Steuersoftware von Buhl Data

Wiso Steuersparbuch 2019

Mit dem Wiso Steuersparbuch verfolgt Hersteller Buhl Data eine Strategie über mehrere Plattformen hinweg. Wer das PC-Programm kauft, kann die Steuererklärung auch am Mac, per Webbrowser oder über die mobilen Apps für iOS- und Android-Tablets erledigen, ohne dafür zusätzlich zahlen zu müssen. Das ist vor allem für jene Anwender interessant, die sich zu Hause die Endgeräte teilen oder mit verschiedenen Geräten arbeiten. Damit das funktioniert, werden die Steuerdaten online gespeichert. Das ist nicht jedermanns Sache, dafür aber ausgesprochen komfortabel.

In der Steuer-Automatik fasst Buhl Data mehrere Funktionen zusammen: Mit der Vorjahresdaten-Übernahme und der vorausgefüllten Steuererklärung (VaSt) wird schon ein großer Teil der Daten automatisch in die Steuererklärung eingetragen. Weiteren Komfort bietet die Online-Banking-Anbindung - hier werden Ausgaben automatisch erkannt und die Buchungen an den richtigen Stellen in der Erklärung eingetragen. Auch den elektronischen Versand der Steuererklärung beherrscht die Software schon länger. Neu (ab Februar 2019 verfügbar) ist die Steuer-Box. Der Nutzer scannt seine Belege mit dem Smartphone (ähnlich wie beim Belegmanager in der Steuersparerklärung) und speichert sie in der Steuer-Box in der Cloud. Die Belege werden inhaltlich automatisch erkannt und für die Steuererklärung an den passenden Stellen bereitgestellt.

Weitere Pluspunkte sammelt das Wiso Steuersparbuch 2019 mit der effizienten Indexsuche. Damit können Nutzer ihre Steuerbelege direkt vom Stapel in chaotischer Reihenfolge erfassen. Um die passenden Felder zu identifizieren, wird nach Begriffen wie „Putzfrau“, „Schornsteinfeger“ oder „Zahnarzt“ gesucht.

Auf aktuelle Steueränderungen verweist die Software deutlich im Hilfebereich. Auch beim Thema Video hat das Wiso Steuersparbuch die Nase vorn, keine andere Software hat mehr Erklärungen in Filmen an Bord.

Ein umfangreicheres Paket ist das Wiso Steuer-Office 2019 . Die Software ist identisch mit dem Steuersparbuch, jedoch gibt es zusätzlich eine Video-DVD sowie einen umfangreichen gedruckten Ratgeber.

Wer sich für den von Buhl Data angebotenen Steuersparvertrag entscheidet, bekommt Steuersoftware günstiger und erhält durch dieses Abo einige weitere Vorteile, etwa das kostenlose Steuer-Magazin, einen Steuer-Newsletter und kostenlosen Telefon-Support.



Tax Professional 2019

Tax Professional 2019 steht ein wenig im Schatten von Wiso Steuersparbuch. Steuerberechnung, Hilfesystem und wesentliche Bereiche der Zusatzausstattung sind in beiden Paketen identisch. Während Wiso es auch Steuerlaien möglichst einfach machen will, ist die Bedienerführung von Tax Professional auf eine möglichst schnelle Dateneingabe ausgelegt. So vereinfacht die zweistufige Navigationsleiste den direkten Zugriff auf die einzelnen Abschnitte der Steuererklärung; das kommt vor allem erfahrenen Anwendern entgegen. Anders als beim Steuersparbuch gibt es bei Tax Professional weder einen Webclient noch mobile Apps. Zudem ist der Spielraum bei Datenübernahmen eingeschränkt. Da sich beide Lösungen auf dem gleichen Preisniveau bewegen, weist Steuersparbuch das bessere Preis-Leistungs-Verhältnis auf.

Tax 2019 gibt es in mehreren Versionen: Standard, Professional und Business, jeweils als Download oder Box-Version. Wer den von Buhl angebotenen Steuersparvertrag abschließt, erhält im Rahmen dieses Abos die Programme günstiger. Im Preis inbegriffen sind weitere Vorteile, etwa das kostenlose Steuer-Magazin, Steuer-News und kostenloser Telefon-Support.

Steuersoftware der Akademischen Arbeitsgemeinschaft

Steuersparerklärung 2019

Zu den Neuerungen in der Steuersparerklärung gehört eine verbesserte Unterstützung bei der Dateneingabe, etwa bei der Abfrage zur Abgeltungssteuer bei Kapitalerträgen oder der Erfassung der Kranken- und Pflegeversicherung bei den Sonderausgaben.



Es gibt einen neuen Belegmanager mit mobiler App. Beides soll Digitalisieren und Verwalten von Belegen noch einfacher machen als bisher. Und man kann jetzt auch den Abruf-Service für die vorausgefüllte Steuererklärung (VaSt) nutzen.



Bei der Steuersparerklärung ist die Gewinnermittlung für neben- und hauptberuflich Selbstständige ähnlich wie die Steuererklärung aufgebaut und umfassend kommentiert. Die eingegebenen Geschäftszahlen werden per Knopfdruck in die Steuererklärung übernommen. Das ist vor allem für jene Anwender interessant, die wenig oder gar keine kaufmännische Erfahrung mitbringen. Bei der Steuerhilfe und der Bedienerführung der Steuererklärung liegt die Steuersparerklärung auf Augenhöhe mit dem Wiso Steuersparbuch.

Die Steuersparerklärung 2019 gibt es in mehreren Varianten: als Plus-Version, für Selbstständige, für Lehrer und für Rentner. Jede Variante wird als Download oder als Box-Version angeboten. Wer Mitglied im akademische.club ist, bekommt die Programme günstiger und kann noch einige weitere Vorteile genießen.



Taxman 2019 und Quicksteuer Deluxe 2019

Da die Steuererklärungen von Taxman 2019 und Quicksteuer Deluxe 2019 nahezu identisch sind mit der Steuersparerklärung, gilt das eben Gesagte auch für diese beiden Programme. Einziger Unterschied ist die Zusatzausstattung: Beide Anwendungen sind mit Nachschlagewerken ausgestattet, was bei mittelschweren Steuerfällen von Vorteil ist. Die Bedienerführung wurde optimiert, neu ist die dynamische Ausfüllhilfe. Sie erläutert, welche Informationen gerade nötig sind und wo der Nutzer diese findet. Ein neuer Elster-Assistent hilft bei der Abgabe der Steuererklärung. Belege lassen sich einscannen und im Belegmanager als PDF sowie im Word- oder JPG-Format ablegen.



Freiberufler und Selbstständige profitieren von zwei professionellen Anwendungen für Buchhaltung und Reisekostenabrechnung. Dabei handelt es sich um abgespeckte Versionen der „Lexware Reisekostenabrechnung“ und des „Lexware Buchhalters“. Beide Programme überzeugen mit schneller Datenverarbeitung und einem hohen Automatisierungsniveau bei umfangreichen Belegvolumen. Allerdings gibt es eine Einschränkung: Die Ergebnisse der Gewinnermittlung sind manuell in die Steuererklärung zu übernehmen.

Taxman 2019 gibt es in mehreren Versionen: Standard, für Rentner, für Selbstständige und für Vermieter.

Quicksteuer 2019 ist als Standard- und als Deluxe-Version erhältlich.

Fazit: Das Wiso Steuersparbuch 2019 liegt im Vergleich vorn

In der Mittelklasse liegen alle Steuerpakete eng beieinander. Taxman 2019, Quicksteuer 2019 und die Steuersparerklärung 2019 sind quasi austauschbar. Selbstständige und Freiberufler, die mit Blick auf die Geschäftsentwicklung Wert auf eine solide Buchhaltung legen, sind mit Quicksteuer und Taxman gut bedient. Im privaten und semi-professionellen Umfeld hat hingegen das Wiso Steuersparbuch 2019 die Nase vorn. Hier gefallen die Bedienerführung, die großzügige Ausstattung und die Möglichkeit, die Steuererklärung mit mehreren Endgeräten parallel zu bearbeiten.