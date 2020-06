Schwerer Bug: Microsoft warnt Nutzer vor Windows 10 Mai-Update

Panagiotis Kolokythas

Microsoft warnt Nutzer vor einem Update auf Windows 10 Version 2004, wenn die Storage-Spaces-Funktion genutzt wird.

Vergrößern Windows 10 Mai 2020 Update: Weiteres Problem mit Storage Spaces

Es gibt einen weiteren Grund, mit der Installation von Windows 10 Version 2004 zu warten: Microsoft warnt in einem neu veröffentlichten Support-Eintrag die Nutzer vor einem Update auf Windows 10 Version 2004 (Windows 10 Mai 2020 Update), falls Sie die in Windows 10 integrierte Storage Spaces Technologie nutzen.

Storage Spaces (auf deutsch: Speicherplätze) ist eine mit Windows 10 und Windows Server eingeführte Techologie, mit der Daten auf Laufwerken vor Fehlern geschützt werden können. "Es ist konzeptionell vergleichbar mit RAID, das in Software implementiert ist. Sie können Speicherplätze verwenden, um drei oder mehr Laufwerke in einem Speicherpool zu gruppieren und dann die Kapazität aus diesem Pool zum Erstellen von Speicherplätzen zu verwenden", heißt es in der Erklärung von Microsoft zu dieser Funktion.

Nach dem Upgrade auf Windows 10 Mai 2020 Update kann es dazu kommen, dass Windows 10 einen solchen Speicherpool nicht mehr korrekt erkennt, wodurch auch ein Zugriff auf die Daten nicht mehr möglich ist. Der Speicherpool wird auch in der Datenträgerverwaltung nicht mehr korrekt angezeigt.

Laut Angaben von Microsoft existiert derzeit noch kein Workaround, mit dem sich das Problem lösen lässt. Außerdem warnt Microsoft ausdrücklich davor, zu versuchen, das Chkdsk-Kommando auf dem betreffenden Gerät aufzurufen.

Nutzer, die zu Windows 10 Version 2004 bereits gewechselt sind und Probleme mit dem Zugriff auf den Speicherpool haben, können diesen immerhin in den nur "Lese-Modus" versetzen. Auch dann sollte auf keinen Fall das Kommando chkdsk genutzt werden!

Die Anleitung hierzu von Microsoft: