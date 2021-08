Schüler hackt Whatsapp-Konto seiner Lehrerin - wie das möglich war

Denise Bergert

Im Online-Unterricht ist es einem Schüler per Screen-Sharing gelungen, den Whatsapp-Account seiner Lehrerin zu übernehmen.

Vergrößern Durch Screen-Sharing konnte ein Schüler den Whatsapp-Account seiner Lehrerin kapern. © WhatsApp

Dass die Screen-Sharing-Funktion im Online-Unterricht ihre Tücken hat und Sicherheitsrisiken bergen kann, zeigt ein aktueller Fall aus Indien. Dort nutzte eine Lehrerin aus Kerala die Screen-Sharing-Funktion ihres Smartphones, um Schülern die Unterrichtsmaterialien zu erklären. Dabei hatte sie versäumt, die eingehenden Benachrichtigungen auf ihrem Handy für die Schüler zu verbergen. Diesen Umstand nutze einer ihrer Schüler, um ihren Whatsapp-Account zu übernehmen.

Er meldete sich bei Whatsapp mit der Handy-Nummer seiner Lehrerin an. Für die Verifizierung des Accounts ist aus Sicherheitsgründen jedoch mittlerweile ein vierstelliger Verifizierungscode notwendig, der an die entsprechende Handy-Nummer gesendet wird. Da die Lehrerin die Benachrichtigungen auf ihrem Smartphone während des Screen-Sharings im Online-Unterricht noch aktiviert hatte, konnte der findige Schüler diesen Code jedoch einfach ablesen und in seiner Whatsapp-Anwendung eingeben.

Nachdem sie die Online-Unterrichtsstunde beendet hatte, stellte die Lehrerin fest, dass sie aus ihrem Whatsapp-Account ausgeloggt wurde. Sie schaltete die Polizei ein und fand mit Hilfe der Beamten schließlich heraus, wie es dem Schüler gelungen war, ihren Whatsapp-Account zu hacken.