Noch erhältlich: Xbox One S All-Digital für nur 89 Euro

Panagiotis Kolokythas

Zum Black Friday ist die Xbox One S All-Digital zu einem äußerst attraktiven Preis von unter 100 Euro erhältlich!

Vergrößern Xbox One S All-Digital Edition für nur 99 Euro! Ein echter Schnapper © fotolia.de John Smith / Microsoft

Update, 30.11.2019: Die Xbox One S All-Digital Edition ist aktuell nur noch bei Saturn und Media Markt für 89 Euro bzw. 99 Euro erhältlich. Alle anderen Angebote gelten nicht mehr:

Update Ende



Am Black Friday gibt es die Xbox One S All-Digital Edition zu einem neuen Tiefstpreis: Sie ist aktuell für nur 99 Euro erhältlich - bei Saturn (zum Angebot) und bei Mediamarkt (zum Angebot) sogar für nur 89 Euro, wenn per Paydirekt gezahlt wird. Der Preis liegt deutlich unter der unverbindlichen Preisempfehlung von 229,99 Euro und dem zuletzt gültigen Angebot von 129 Euro. Hinzu kommt: Für 99 Euro bzw. 89 Euro erhalten die Käufer dieses Bundle:



Die Xbox One S All-Digital-Edition (mit 1 Terabyte großer Festplatte)



Das Spiel Minecraft

Das Spiel Sea of Thieves

Einen Fortnite-Skin

2.000 V-Bucks zur Verwendung in Fortnite



Kein Blu-Ray-Laufwerk, aber sonst eine vollwertige Spielekonsole

Microsoft hatte die Xbox One S All-Digital-Edition im Frühjahr 2019 als günstigere Alternative zu den anderen Xbox-One-Spielekonsolen vorgestellt. Die Xbox One S All-Digital Edition richtet vor allem an Gamern, die eine Bibliothek mit digitalen Spielen besitzen oder aufbauen wollen. Dazu muss man nicht einmal neue Spiele kaufen: Mit Xbox Game Pass bietet Microsoft ein Abo-Modell an, bei dem die Gamer für einen monatlichen Betrag von 12,99 Euro den Zugriff auf eine stetig wachsende Anzahl von Xbox-One-Spielen erhalten. Alle Neuveröffentlichungen der Microsoft-Entwicklerstudios sind inklusive.

Aktuell ist hier auch ein besonderes Angebot erhältlich: Für nur 1 Euro erhalten Sie den vollen Zugriff auf Xbox Game Pass Ultimate für Xbox und Windows.

3 Monate Xbox Game Pass Ultimate für 1 Euro

Auf ein Blu-Ray-Laufwerk müssen Sie bei der Xbox One S All-Digital verzichten. Die Konsole beherrscht aber Videostreaming in Ultra-HD und HDR. Hinzu kommt eine integrierte 1 Terabyte große Festplatte. Wer für seine Spiele mehr Speicherplatz benötigt, kann einfach eine externe USB-3.0-Festplatte anschließen und die Spiele dann auch dort installieren und von dort aus auf der Konsole spielen.



