Schnapper: Saugroboter & Beamer heute bis zu 40% günstiger

Hans-Christian Dirscherl

Anker verkauft nur heute Eufy RoboVac Staubsaugroboter und Nebula Beamer mit bis zu 40 Prozent Rabatt.

Vergrößern eufy RoboVac 30 Staubsaugroboter mit Abgrenzungsstreifen Schwarz © Anker

Anker verkauft nur heute am Montag, den 6. Mai 2019, ausgewählte Eufy RoboVac Staubsaugroboter und Nebula Beamer mit bis zu 40 Prozent Rabatt.



Die Angebote im Detail ("Original" ist die UVP beziehungsweise der übliche Amazonpreis, "Deal" ist der heutige Angebotspreis):



eufy RoboVac 11s Staubsaugroboter Schwarz

Original: 199,99 Euro

Deal: 149,99 Euro

Sparen: 25%

Rabattcode: nicht nötig



Dabei handelt es sich um einen einfachen Saugroboter ohne smarte Funktionen wie App, WLAN, Karten oder Lidar. Doch für viele Nutzer dürfte ein derart einfacher Saugroboter völlig ausreichend sein.



eufy RoboVac 30 Staubsaugroboter mit Abgrenzungsstreifen Schwarz

Original: 229,99 Euro

Deal: 175,99 Euro

Sparen: 23%

Rabattcode: nicht nötig



Dabei handelt es sich ebenfalls um einen einfachen Saugroboter ohne smarte Funktionen wie App oder Lidar. Doch für viele Nutzer dürfte dieser Saugroboter vollkommen ausreichend sein. Zudem liegen hier auch Abgrenzungsstreifen bei, mit denen man Bereiche der Wohnung für den Roboter sperren kann.



eufy RoboVac 15c Staubsaugroboter Schwarz

Original: 239,99 Euro

Deal: 179,99 Euro

Sparen: 25%

Rabattcode: nicht nötig



Das ist ebenfalls ein einfach konstruierter Saugroboter ohne smarte Extras.



Nebula Capsule Tragbarer Beamer mit Wi-Fi von Anker

Original: 499,99 Euro

Deal: 299,99 Euro

Sparen: 40%

Rabattcode: nicht nötig

Damit beamen Sie das Bild von einem Android-Smartphone an die Wand oder an die Decke.



Nebula Mars II 720p DLP Beamer von Anker

Original: 599,99 Euro

Deal: 439,99 Euro

Sparen: 27%

Rabattcode: nicht nötig



Damit beamen Sie das Bild von einem Android-Smartphone an die Wand oder an die Decke.



Nebula Prizm II Full HD LCD-Beamer von Anker

Original: 299,99 Euro

Deal: 219,99 Euro

Sparen: 27%

Rabattcode: nicht nötig