Schnapper: 54 Square-Enix-Eidos-Spiele für nur 38,30 Euro

Panagiotis Kolokythas

Die Square Enix Eidos Anthology mit 54 Spielen ist mit einem Rabatt von 95 Prozent erhältlich! Alle Einnahmen werden gespendet.

Vergrößern 95 Prozent Rabatt: Square Enix Eidos Anthology ist im Angebot © Square Enix Eidos

Im Rahmen einer Spendenaktion bietet der Publisher Square Enix auf Steam die Square Enix Eidos Anthology zu einem äußerst günstigen Preis und für einen guten Zweck an. Für nur 38,30 Euro erhalten die Käufer ein Spielepaket mit 54 PC-Spielen. Als Zugabe gibt es für viele Spiele diverse Extra-Inhalte. Insgesamt erhält man das umfangreiche Paket mit einem stolzen Rabatt in Höhe von 95 Prozent, denn im Einzelkauf würden die Spiele plus Extra-Inhalte bei Steam insgesamt 765,37 Euro kosten.

Zum Steam-Angebot: Square Enix Eidos Anthology für nur 38,30 Euro (95 Prozent Rabatt)

Alle Einnahmen der Aktion gehen laut Angaben des Publishers zu 100 Prozent an "Essensausgaben und andere Wohltätigkeitsorganisationen in Nordamerika und Europa". Die Aktion ist Teil der "Square Enix Stay Home & Play"-Kampagne, mit der der Publisher Spieler belohnen möchte, die während der Corona-Pandemie die soziale Distanz einhalten. Außerdem sollen auch Wohltätigkeitsorganisationen unterstützt werden.

Die Square Enix Eidos Anthology enthält Spiele zahlreicher großer Spielereihen, etwa Spiele aus den Serien Tomb Raider, Just Cause, Deus Ex und Thief. Hinzu kommen viele DLCs, mit denen den Spielen beispielsweise neue Waffen, Levels oder andere Extras hinzugefügt werden.

Wichtiger Hinweis: Sollten Sie einzelne Spiele aus der Sammlung bereits auf Steam gekauft haben, dann erhalten Sie diese(s) Spiel(e) nicht über die Square Enix Eidos Anthology ein weiteres Mal und der Preis für die Sammlung reduziert sich entsprechend.



Alle 54 Spiele der Square Enix Eidos Anthology im Überblick:

1. Rise of the Tomb Raider

2. Just Cause 3

3. Deus Ex: Mankind Divided

4. Life is Strange: Complete Season

5. Sleeping Dogs: Definitive Edition

6. Tomb Raider (2013)

7. Tomb Raider I

8. Tomb Raider II

9. Tomb Raider III

10. Tomb Raider IV: The Last Revelation

11. Tomb Raider V Chronicles

12. Tomb Raider VI: The Angel of Darkness

13. Tomb Raider Legend

14. Tomb Raider Anniversary

15. Tomb Raider Underworld

16. Lara Croft and the Guardian of Light

17. Lara Croft and the Temple of Osiris

18. Just Cause

19. Just Cause 2

20. Kane and Lynch: Dead Men

21. Kane and Lynch 2: Dog Days

22. Deus Ex: Human Revolution - Director’s Cut

23. Deus Ex: Game of the Year Edition

24. Deus Ex: Invisible War

25. Deus Ex: The Fall

26. Thief

27. Thief: Deadly Shadows

28. Thief II: The Metal Age

29. Thief Gold

30. Battlestations: Pacific

31. Battlestations: Midway

32. Project Snowblind

33. Mini Ninjas

34. Order of War

35. Flora’s Fruit Farm

36. Supreme Commander 2

37. Conflict: Desert Storm

38. Conflict: Denied Ops

39. Legacy of Kain: Soul Reaver

40. Legacy of Kain: Soul Reaver 2

41. Legacy of Kain: Defiance

42. Blood Omen 2: Legacy of Kain

43. Dungeon Siege

44. Dungeon Siege II

45. Dungeon Siege III

46. Anachronox

47. Pandemonium

48. Deathtrap Dungeon

49. Daikatana

50. Omikron: The Nomad Soul

51. Goetia

52. Hitman GO: Definitive Edition

53. Lara Croft GO

54. The Turing Test



Gaming-Tests, -Previews und eSport auf pcwelt.de