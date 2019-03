Schnapper: 12 Monate Playstation Plus für 45 Euro

Panagiotis Kolokythas

Bei Amazon ist heute die Jahres-Mitgliedschaft bei Playstation Plus im Angebot. Sie können kräftig sparen!

Vergrößern Playstation Plus Mitgliedschaft günstiger

Die Playstation Plus Mitgliedschaft ist bei Amazon nur heute als Tagesangebot erhältlich. Sie erhalten das 12-Monats-Abo für Playstation Plus damit für nur 44,99 Euro statt 59,99 Euro. Sie sparen also satte 25 Prozent im Vergleich zum Normalpreis. Auf den Monat heruntergebrochen, zahlen Sie für die Mitgliedschaft bei Playstation Plus nur 3,74 Euro pro Monat. Ein sehr günstiger Preis, wenn man bedenkt, dass Sie jeden Monat diverse Spiele geschenkt erhalten...

Das Angebot bei Amazon gilt sowohl für ein deutsches Konto als auch ein österreichisches Konto.

Zum Angebot: 12 Monate Playstation Plus für nur 44,99 Euro



Die Vorteile einer Playstation Plus Mitgliedschaft:

Sie können jeden Monat mehrere Spiele ohne Zusatzkosten ihrer Playstation-Bibliothek hinzufügen. So erhalten Sie im März 2019 das Rätselspiel The Witness und den Action-Shooter Call of Duty: Modern Warfare (Remastered). Alle Spiele gehören Ihnen, solange die Mitgliedschaft bei Playstation Plus besteht.



Sie erhalten regelmäßig exklusive Rabatte im Playstation Store

Sie können unbegrenzt im Online-Multiplayer gegen andere Spieler antreten

10 Gigabyte Cloud-Speicher für Ihre Spielstände

