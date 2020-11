Schnäppchen für Gamer: Günstige Spiele-PCs ab 600 Euro bei Media Markt

Michael Schmelzle

Solange der Vorrat reicht: Spiele-PCs fürs Full-HD- bis zum 4K-Gaming gibt's zu einem sehr günstigen Preis bei Media Markt.

Vergrößern Günstige Spiele-PCs ab 600 Euro bei Media Markt © Media Markt

Das Quartett aus Gaming-PCs von 609 bis 2149 Euro deckt so ziemlich alle Leistungsklassen vom Einsteiger-Modell für Full-HD-Gamer bis zum Raytracing-fähigen 4K-Rechner ab - inklusive aktueller RTX-3000-Grafikkarte. Die günstigen Preise gelten ab dem 14. November 2020 - solange der Vorrat reicht.

Für nur 609 Euro : Der Einsteiger-PC CSL Sprint M60100 setzt auf die AMD-Kombi aus der RGB-beleuchteten Grafikkarte ASUS ROG Strix Radeon RX 570 mit 8 Gigabyte GDDR5-Videospeicher und dem bis zu 3,6 GHz schnellen Sechskerner AMD Ryzen 5 1600. Zugegeben, sowohl die Grafikkarte als auch die CPU sind Auslaufmodelle, liefern aber trotzdem genug Rechneleistung für flüssigen Spielspaß in der 1080p-Auflösung (1920 x 1080). Hinzu kommen 16 GB RAM, eine 480 GB große SSD und ein Gehäuse mit vielen Anschlüssen und beleuchteten Lüftern. Im Lieferumfang ist neben dem vorinstallierten Windows 10 Home auch eine Gaming-Tastatur und -Maus enthalten - Sie können also gleich loslegen.

Vergrößern Ideal für Multiplayer-Spiele in 1080p wie Fortnite, COD, CS Go und Co.: KIEBEL Raptor für nur 749 Euro © Media Markt

Für nur 749 Euro : Der Kiebel Raptor ist ideal für kompetitive Spiele wie Fortnite und CS Go mit einem Full-HD-Monitor. Das GPU-CPU-Gespann aus NVIDIA GeForce GTX 1660 Super und dem 3,9-GHz schnellen Hexa-Core AMD Ryzen 5 2600 garantiert Bildwiederholraten von meist deutlich über 60 Bildern/s. Zur weiteren Ausstattung gehören 16 GB RAM und eine schnelle M.2-SSD mit 512 GB. Die Hardware steckt im stylischen Midi-Tower MSI MAG Forge 100M mit Glas-Sichtfenster und RGB-Beleuchtung. Windows 10 Home ist bereits vorinstalliert.

Für nur 1579 Euro : Der CSL Sprint M80480 ist für Spieler konzipiert, die in der WQHD-Auflösung mit 2560 x 1440 Pixel mit maximaler Bildqualität ruckelfrei zocken möchten. Die dafür nötige Spiele-Leistung liefert die ASUS GeForce RTX 2070 SUPER mit 8 GB GDDR6-Videospeicher im Zusammenspiel mit dem AMD Ryzen 7 PRO 4750G (8 Kerne, 16 Threads, 3,6 bis 4,4 GHz). Die CPU und Grafikkarte verbaut CLS - zusammen mit satten 32 GB RAM und einer je 1000 GB großen SSD und HDD - auf dem zukunftssicheren Mainboard ASUS PRIME B550M-A. Als Gehäuse dient das BoostBoxx Theseus mit vier ARGB-Lüftern und großem Echtgals-Sichtfenster. Im Lieferumfang ist neben dem vorinstallierten Windows 10 Home auch wieder eine Gaming-Tastatur und -Maus enthalten.



Für nur 2149 Euro : Der Kiebel Crystal i7 trumpft mit Nvidias brandneuer 4K-fähigen Grafikkarten-Generation auf: Zur NVIDIA GeForce RTX 3070 gesellt sich der bis zu 5,1-GHz schnelle und wassergekühlte Achtkerner Intel Core i7-10700KF - verbaut auf dem ASUS Prime Z490M-Plus. Dazu gibt's üppige 32 GB Arbeitsspeicher, eine 1000 GB große SSD und einen 2000 GB mächtige Festplatte - genug Platz für Ihre gesamte Spiele-Bibliothek. Die Hardware steckt im schicken Mini-Tower Corsair Crystal Series 280X mit Glas-Sichtfenster und RGB-Beleuchtung. Das "80 PLUS Gold"-zertifizierte Netzteil Corsair TX-M650 sorgt für eine stabile und energieeffiziente Stromversorgung. Die Gaming-Leistung reicht bei Solo-Spielen meist schon für die UHD-Auflösung von 3840 x 2160 Bildpunkten, in kometitiven Games ist das Kiebel-Modell ideal für die 1440p-Auflösung. Windows 10 Home ist bereits vorinstalliert.