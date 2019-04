Schnäppchen: Xbox One X + 4 Top-Spiele für nur 389 Euro

Panagiotis Kolokythas

Bei Amazon sind Xbox-One-Bundles im Angebot. Darunter das exklusive Bundle mit Xbox One X plus vier Spielen für nur 389 Euro!

Vergrößern Im exklusiven Amazon-Bundle im Angebot: Xbox One + 4 Spiele

Die Frühlings-Angebot-Woche ist bei Amazon gestartet und der Händler lockt bis zum 15. April 2019 täglich mit zahlreichen attraktiven Tagesangeboten und Blitzangeboten. Aktuell ist bei Amazon auch ein exklusives Xbox-One-X-Bundle und diverse weitere Xbox-Bundles (Details am Ende des Artikels) im Angebot.

Das Bundle beeinhaltet die Xbox One X mit 1 Terabyte Speicherplatz und die vier Spiele Metro Exodus, Metro Last Light Redux, Metro 2033 Redux und Fallout 76. Hinzu kommen ein Wireless Controller, ein Monatsabo für Xbox Game Pass und eine 14-Tage-Abo für Xbox Live Gold.

Der Preis für das Amazon-exklusive Xbox-One-X-Bundle: 389 Euro statt 533,98 Euro (UVP).

Die Xbox One X bietet nicht nur mehr Leistung als Sonys Playstation 4 Pro, sondern besitzt im Gegensatz zur Konkurrenz auch ein eingebautes 4K UHD Blu-Ray-Laufwerk. Die Xbox One X ist die aktuell schnellste Konsole der Welt. Zur Ausstattung gehört eine AMD 8-Kern-CPU mit 2,3 Gigahertz. Weitere Infos zur Xbox One X finden Sie in diesem Artikel, dort verraten wir Ihnen auch, für wen sich der Kauf der Xbox One X lohnt.

389 Euro ist ein attraktiver Preis für das Bundle, wie auch ein Blick hier in den PC-WELT-Preisvergleich zeigt. Normalerweise kostet allein die Xbox One X um die 490 Euro.



Metro: Exodus ist der erst im Februar 2019 erschienene jüngste Teil der erfolgreichen Metro-Reihe von 4A Games. Der Shooter spielt in einer post-apokalyptischen Welt und der Spieler folgt in großen Levels einer spannenden Story, während er sich gegen Mutanten und feindlich gesinnte Menschen zur Wehr setzen muss.

Zusätzlich sind im Bundle auch die beiden Vorgänger Metro: 2033 und Metro Last Light in den aufgepeppten Redux-Versionen erhältlich. Hinzu kommt noch das Online-Rollenspiel Fallout 76 von Bethesda, welches im Herbst 2018 erschienen war.

Zum Angebot: Xbox One X + 4 Spiele für nur 389 Euro

Die weiteren Xbox-One-Bundles bei Amazon, die aktuell im Angebot sind:

Für 229 Euro: Xbox One S 1 TB Forza Horizon 4 Bundle plus Xbox Game Pass 6 Monate

Für 419 Euro: Xbox One X Forza Horizon 4, Forza Motorsport 7 plus Xbox Game Pass 6 Monate

Für 419 Euro: Xbox One X 1 TB The Division 2 Bundle plus Far Cry New Dawn

Für 229 Euro: Xbox One S 1 TB plus 2. Controller + 3 Monate Gamepass + Far Cry New Dawn

Für 219 Euro: Xbox One S 1 TB The Division 2 Bundle plus Fallout 76

