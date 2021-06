Schnäppchen-Tipps für Prime Day: Das waren die Bestseller vom letzten Jahr

Ina Reiter

Im Corona-Jahr 2020 fand der Amazon Prime Day aufgrund von Lieferengpässen erst im Oktober statt. Da u.A. wegen der Corona-Maßnahmen immer mehr Leute ihre Einkäufe online erledigten, war das Event für Amazon äußerst erfolgreich. Wir zeigen die Topseller des Prime Day 2020 aus den Kategorien Computer, Technik und Smarthome.

Bestseller am Prime Day letztes Jahr

Im Folgenden stellen wir die Top 5 der meistgekauften Technik-Produkte unserer Leser am Prime Day 2020 vor. Falls Sie sich für eines der Produkte interessieren, bitte kaufen Sie noch nicht! Es ist möglich, dass einige oder alle am diesjährigen Prime Day, also am 21. Juni bzw. 22. Juni 2021 günstiger sein werden. Wir raten dazu, den gewünschten Artikel bei Amazon einfach auf die persönliche Merkliste zu setzen.



Platz 1: Microsoft 365 Family und Office 2019

Am häufigsten wurde das Office-Jahresabo von Microsoft für 6 Nutzer gekauft - für mehrere PCs/Macs, Tablets und mobile Geräte. Der Angebotspreis lag am 14.10.20 (also am Prime Day 2020) bei 49,99 statt zuvor 68,99 Euro. Auch das Office-Paket 2019 Home & Student war heruntergesetzt. Es kostete nur 85,49 Euro statt 149 Euro. Auch zum diesjährigen Prime Day am 21.06. erwarten wir wieder Angebote für Microsoft 365 und für Microsoft Office.



Derzeit ist Microsoft 365 Family für 64,99 Euro zu haben

Microsoft Office 2019 Home & Student kostet aktuell 119,99 Euro



Platz 2: Echo Show 8

Ein Topseller letztes Jahr war der smarte Lautsprecher Echo Show 8 mit Display-Anzeige und Amazon Alexa. Während des Prime Day 2020 kostete der Echo Show nur noch die Hälfte , und zwar 63,35 Euro statt 126,71 Euro. Am beliebtesten war das Device in der Variante mit Anthrazit-Stoff. Der aktuelle Normalpreis für den Echo Show 8 liegt bei 109,99 Euro.

Da viele Amazon-eigene Geräte wie die Echos, Kindle oder Fire TV zu jedem großen Amazon-Event der letzten Jahre reduziert waren, ist auch dieses Jahr mit starken Rabatten für diese Geräte zu rechnen. Mit einem Kauf sollten Sie also auf jeden Fall bis Montag warten!



Echo Show mit 8 Zoll-HD Display und Stereosound für 109,99 Euro

Platz 3: Echo Dot und Echo Studio

Auch der kleine runde Lautsprecher mit Spracherkennung und Alexa (in der 3. Generation) und das Echo Studio für ein optimales Klangerlebnis waren am Prime Day heiß begehrt. Den Echo Dot 3. Gen. gab es zusammen mit dem Amazon Smart Plug (WLAN-Steckdose) für weniger als die Hälfte . Es kostete nur 29,49 Euro anstatt 63,08 Euro. Der Angebotspreis für das Echo Studio lag bei 146 Euro statt vorher 195 Euro.

Echo Dot 3 mit Amazon Smart Plug derzeit für 64,98 Euro

Echo Studio derzeit für 199,99 Euro

Platz 4: Fire TV

50 Prozent Rabatt gab es auf den Fire TV Stick von Amazon. Der Fire TV Stick 4K Ultra-HD mit Alexa Sprachfernbedienung kostete 29,24 Euro statt 58,48 Euro. Der Fire TV Cube Hands Free mit Alexa-Spracherkennung kostete 68,23 statt 116,96 Euro.

Der Fire TV Stick 4K kostet aktuell 59,99 Euro

Der Fire TV Cube kostet aktuell 119,99 Euro



Platz 5: Interne SSD von Samsung

Die Samsung-SSD mit 500 GB MZ-76E500B/EU 860 EVO 500 GB SATA 2,5" und weitere Speichermedien von Samsung waren letztes Jahr stark rabattiert. Die SSD kostete am Prime Day ca. 50 Euro.

Samsung-SSD mit 500 GB kostet aktuell ab 114 Euro

Weitere Topseller

Außerdem wurde häufig auf Amazon bestellt: Ein smarter GPS-Tracker von Vodafone für Taschen und Haustiere, eine WLAN-Steckdose als Zubehör zu Amazon Alexa, Apple Pencil und Apple Magic Mouse 2. Unter den Topsellern aus IT-fremden Kategorien waren eine Tefal-Bratpfanne von Jamie Oliver, Audible Abo-Abschlüsse und Amazon Gutscheine.



Sie sind noch kein Prime-Mitglied?

So bereiten Sie sich perfekt auf die Angebotsjagd am 21. Juni vor

