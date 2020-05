Schnäppchen: Star-Wars-Spiele aktuell deutlich günstiger

Michael Söldner

Passend zum 4. Mai gibt es zahlreiche Star-Wars-Spiele mit hohen Rabatten. May the Fourth be with you!

Vergrößern Star Wars Battlefront 2 ist auch heute noch eine Runde wert! © ea.com

Der gestrige 4. Mai gilt gemeinhin als Feiertag der Star-Wars-Fans weltweit. Als Reaktion auf die virtuellen Feierlichkeiten haben Anbieter wie Steam, GOG oder Origin die Preise der Spiele rund um Star Wars deutlich reduziert. Wer mit Lichtschwert oder Raumgleiter gegen (oder für) das Imperium antreten möchte, hat aktuell eine günstige Chance dazu. Die Angebote gelten bis zum 7. Mai 2020. Entsprechend bleibt noch etwas Zeit für eine genauere Recherche.

Ein zeitloser Klassiker ist beispielsweise das Rollenspiel Star Wars: Knights of the Old Republic aus dem Jahr 2003. Bei Steam werden durch einen Rabatt von 65 Prozent aktuell nur 2,86 Euro fällig. Bei GOG kostet der Titel mit 3,19 Euro etwas mehr, bei Origin wird das Spiel für 3,49 Euro offeriert. Handfeste Action steht hingegen in Jedi Knight 2: Jedi Outcast auf dem Programm. Die Preise rangieren hier ebenfalls von 2,96 Euro bei Steam bis zu 3,49 Euro bei Origin . Wer sich hingegen eher für Strategiespiele erwärmen kann, sollte dem 2006 erschienenen Empire at War eine Chance geben. Darin müssen sowohl die Sternenflotte als auch die Truppen am Boden vom Spieler gesteuert werden. Auch hier ist Steam mit 5,87 Euro wieder am günstigsten. Soll hingegen eher der Abzugsfinger trainiert werden, dann ist der Shooter Star Wars Battlefront 2 eine klare Empfehlung wert. Neben einer Kampagne für Einzelspieler gibt es auch einen Onlinemodus. Dieser Ableger ist nur bei Origin erhältlich, dank Rabatt werden aktuell nur 9,99 Euro fällig.

