Schnäppchen: PS4 Pro für 249 Euro bei Saturn

Michael Söldner

Saturn bietet die Playstation 4 Pro aktuell für 249 Euro an. Doch für welchen Spielertyp lohnt sich das Upgrade?

Vergrößern Die PS4 Pro hat deutlich mehr Leistung als die normale Playstation 4. © playstation.com

Mit der PS5 erscheint zum Jahresende Sonys neueste Konsole. Dennoch kann sich ein Upgrade auf das Pro-Modell der Playstation 4 noch lohnen. Die zum Verkaufsstart für 399 Euro angebotene Konsole steht bei Saturn aktuell für 249 Euro zum Verkauf, inklusive einer 1 TB großen Festplatte und einem Controller. Wer einen zweiten Controller für Multiplayer-Spiele benötigt, zahlt für das entsprechende Bundle 311,99 Euro.

Das Upgrade auf die Pro-Version der PS4 sorgt an mehreren Stellen für eine Verbesserung. Die verbaute Festplatte mit 1 TB nimmt deutlich mehr Spiele auf als das 500-GB-Modell der PS4. Außerdem ermöglicht die PS4 Pro in vielen Spielen 4K-Auflösung und HDR für bessere Kontraste. Doch auch ohne Ultra-HD-TV kann die PS4 Pro in vielen Titeln ihre Muskeln spielen lassen, dies sorgt beispielsweise für mehr Details oder eine flüssigere Bildwiederholrate in bestimmten Spielen. Wer Sonys VR-Lösung PSVR besitzt, profitiert sogar noch mehr vom Upgrade auf das Pro-Modell: In vielen Spielen steigt die Renderauflösung deutlich oder die Entwickler können eine Kantenglättung nutzen, die für weniger Treppchen sorgt. Weiterhin kann die PS4 Pro Spiele in Full-HD-Auflösung mitschneiden, wohingegen die normale PS4 Gameplay-Mitschnitte nur in 720p erlaubt.

