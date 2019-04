Schnäppchen: Motorola Moto G7 günstig kaufen

Dennis Steimels

Wer ein aktuelles Smartphone für wenig Geld sucht, der wird beim Moto G7 bzw. den weiteren Modellen Play, Plus und Power fündig! Dank Cashback-Aktion bekommen Sie sogar noch 30 Euro zurück. Hier finden Sie die besten Angebote und Deals.

Mit der Moto G-Reihe bringt Motorola jedes Jahr seine neuesten Modelle der Einsteiger- und Mittelklasse auf den Markt. Die neuen Moto G7-Modelle überzeugen mit guter Ausstattung für einen günstigen Preis, aktuellem Android, das regelmäßige Updates bekommt und ihren jeweiligen Specials. So trumpft das Moto G7 Power beispielsweise mit einem großen 5000-mAh-Akku auf, der für eine lange Akkulaufzeit sorgt. Das günstigste Gerät der Serie ist das Moto G7 Play für rund 150 Euro. Das am besten ausgestattete Moto G7 Plus kostet mit rund 280 Euro etwas mehr, ist für seine Leistung preislich aber auch noch attraktiv.

30 Euro Cashback für das Moto G7

Wer das Moto G7 in Ceramik Black (Modellnummer PADY0020DE) bei Amazon im Aktionszeitraum bis zum 05.05.2019 kauft und sich anschließend auf lovemotorola.com/de registriert, der erhält 30 Euro Cashback - also Geld zurück. So kostet das Moto G7 nur noch 220 statt 250 Euro! Die Registrierung muss bis spätestens 19.05.2019 abgeschlossen sein.

Motorola Moto G7 Power günstig kaufen

Das Moto G7 Power hat ein großes 6,2 Zoll-Display, eine 12-Megapixel-Kamera, 64 GB Speicher, 4 GB RAM und passend zum Namen einen großen Akku. Der hat 5000 mAh und soll 60 Stunden durchhalten.

Motorola Moto G7 Play günstig kaufen

Das Moto G7 Play ist die günstigste G7-Variante und vor allem für Einsteiger geeignet. Spannend ist, dass auch diese Version mit aktuellem Android 9 arbeitet. Selbst einige aktuelle Top-Smartphones haben das Update noch nicht erhalten. Auch Einsteiger kommen so in den Genuss der neuesten Software-Features.

Motorola Moto G7 Plus günstig kaufen

Das Moto G7 Plus nutzt eine Dual-Kamera mit 16 und 5 Megapixel sowie eine große f/1.7Blende, um möglichst viel Licht einzufangen. Das macht sich gerade bei schlechten Lichtbedingungen bemerkbar. Für mehr Licht sorgt auch der auf der Vorderseite eingebaute Blitz für Selfies bei Dunkelheit.