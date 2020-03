Schnäppchen: LED-TV mit 32 Zoll für nur 99 Euro bei Mediamarkt

René Resch

Mediamarkt bietet in seinem neuen Angebote-Prospekt einen 32-Zoll-LED-TV der Hausmarke OK. für nur 99 Euro an.

Vergrößern Schnäppchen: LED-TV mit 32 Zoll für nur 99 Euro © Media Markt

Noch bis zum 15. März gibt es im neuen Aktions-Flyer des Elektrofachhändler Mediamarkt einige interessante Artikel zu besonders günstigen Preisen, zum Beispiel den LED-TV der Hausmarke OK. ODL 32653HS-TB mit 32 Zoll Bildschirmdiagonale für nur 99 Euro. Der Preis für den LED-TV ist noch über die gesamte Aktions-Dauer bis zum 15. März 2020 gültig, Sie können das Gerät versandkostenfrei bestellen.



OK. ODL 32653HS-TB LED TV

Flat, 32 Zoll/81 cm, HD-ready

für 99 statt 119,99 Euro bei Mediamarkt kaufen



Beim OK. ODL 32653HS-TB LED-TV handelt es sich um ein solides Einsteigergerät. Das Modell verzichtet auf technischen Schnickschnack, der Fokus wurde eher auf eine gute Grundausstattung gelegt. Der TV bietet eine HD-ready-Auflösung von 1366 x 768 Pixeln auf einer 32-Zoll-Bildschirmdiagonale (81 cm). Dank der eingesetzten LED-Technik bietet das Gerät dynamischen Kontrast sowie eine gute Lichtstärke und im direkten Vergleich mit herkömmlichen LCD-TVs fällt der Energieverbrauch dabei auch niedriger aus. Weiterhin bietet der LED-TV eine 2 x 8 Watt Lautsprecherleistung mit Dolby Digital Plus. Der Fernseher verfügt über eine Reihe an Anschlüssen wie 2 x HDMI, 1 x USB, 1 x SPDIF, 1 x RF sowie einem Karten-Slot für Ci+.

Einschätzung des LED-TVs: Wer nur hin und wieder den TV anschaltet oder einen günstigen Zweit- oder Dritt-TV sucht, wird bei diesem Angebot fündig. Für den Preis dürfen Sie natürlich kein Top-Gerät erwarten. Sie erhalten bei diesem TV ein ordentliches Bild, alle wichtigen Empfangsarten und eine gute Auswahl an Anschlüssen wie 2 x HDMI sowie USB-Anschluss. Der Sound dagegen bringt es nicht, das zeigen auch die Käufer-Kommentare des LED-TVs auf der Mediamarkt-Seite. Hier könnte eine Soundbar wie die Grundig DSB 950 für 53,99 Euro für Abhilfe sorgen. Auch handelt es sich hier nicht um einen Smart-TV - entsprechende Funktionen lassen sich etwa mit einem Amazon Fire-TV-Stick für 39,99 Euro nachrüsten.

Wenn Sie eine Alternative mit Full-HD und gängigen Smart-TV-Funktionen suchen, ist vielleicht dieses Gerät für Sie interessant:

[Alternative] Grundig 32GFB6062 LED-TV

Flat, 32 Zoll/80 cm, Full-HD, Smart-TV, Fire-TV-Experience

für 269 statt 499 Euro bei Mediamarkt kaufen



