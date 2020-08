Schnäppchen-Jagd: Gaming-PCs & Notebooks mit Intel CPU zum Bestpreis

Sebastian Schenzinger

Vom 26. August bis zum 6. September bietet Intel zusammen mit ausgewählten Partnern Rabatt-Aktionen für Hardware-Bundles, Gaming-Notebooks und Gaming-PCs an. Die Angebote richten sich dabei vom Gelegenheitsspieler über den High-End-Gamer bis hin zum Streamer.

Intel möchte seine Prozessoren der 10. Generation vermarkten und ruft vom 26. August bis zum 6. September die Intel Gamer Days 2020 ins Leben. In den zwei Wochen erhalten Sie bei ausgewählten Händlern Rabatte auf Hardware-Bundles, Gaming-Notebooks und Desktop-Systeme mit Intel Core i Prozessor. Bei vielen Händlern gibt es nicht nur attraktive Angebote mit CPUs der 10. sondern auch der 9. Generation. Wir haben alle wichtigen Informationen für Sie zusammengefasst.

Welche Händler nehmen an den Intel Gamer Days teil?

Ganze acht Onlinehändler gewähren vom 26. August bis zum 6. September Rabatt auf spezielle Intel-Produkte. wobei jeder Partner andere Deals im Angebot hat. Folgend können Sie alle Links zu den Aktionsseiten der teilnehmenden Händler finden:



Einsteiger-Notebooks mit 120-Hz-Bildschirm

Zwei günstige Notebooks mit GTX 1650 und 120-Hz-Monitor gibt es aktuell bei Notebooksbilliger im Angebot. Das Acer Nitro 5 bekommen Sie 15 Prozent günstiger für nur 662,03 Euro. Das Display ist 17,3 Zoll groß und löst in Full-HD auf. In dem Gerät steckt ein Intel Core i5-9300H, 8 GB Arbeitsspeicher und eine 512 GB große PCIe SSD. Windows 10 ist leider nicht vorinstalliert - hier günstig Windows 10 Pro (Retail) separat dazukaufen. Alternativ können Sie zum Lenovo IdeaPad Gaming 3 greifen. Als CPU kommt hier ein Intel Core i5-10300H zum Einsatz, das Display ist nur 15,6 Zoll groß und Windows 10 ist in der Home Variante vorinstalliert. Des weiteren sind ebenfalls eine GTX 1650, 8 GB RAM und eine 512 GB PCIe-SSD verbaut. Das Gerät kostet aktuell nur 678,86 Euro und damit 100 Euro weniger als regulär. Mit beiden Laptops erhalten Sie ein gutes Einsteigergerät, bei rechenintensiven AAA-Spielen geht der GTX 1650 dann aber schnell die Puste aus.

Full-HD-Gaming mit GTX 1660 Ti

Vergrößern Das Lenovo Legion Y540 mit GTX 1660 Ti und Core i5-9300H bietet ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. © Lenovo

Um in Full-HD aktuelle Spiele mit flüssigen 60 Hz bei hohen Details spielen zu können, sollte mindestens eine GTX 1660 Ti verbaut sein. Hier gibt es mit dem Lenovo Legion Y540 ein gutes Angebot bei Amazon. Das Notebook setzt neben der GTX 1660 Ti auf einen Core i5-9300H, 16 GB Arbeitsspeicher und eine 512 GB große PCIe-SSD. Das 15,6 Zoll große IPS-Display löst in Full-HD mit 60 Hz auf. Die Tastatur ist weiß beleuchtet und Windows 10 in der Home Variante vorinstalliert. Im Angebot kostet das Gerät aktuell günstige 853,40 Euro.

High-End-Gaming-Notebook

Wenn Sie auf der Suche nach einem leistungsstarken Gaming-Notebook sind, gibt es aktuell zwei interessante Angebote bei Notebooksbilliger. Sowohl das Acer Predator Triton 300 Gaming als auch das ASUS ROG Strix G15 setzen auf eine Kombination aus Nvidia GeForce RTX 2070, Intel Core i7-10750H und 16 GB Arbeitsspeicher. Mit einem Preis von 1315,09 Euro respektive 1324,89 Euro sind die die beiden Gaming-Notebooks die mit Abstand günstigsten Geräte mit einer RTX 2070. Im Vergleich zum Originalpreis sparen Sie sich über 230 Euro. Durch das verbaute Full-HD-Display mit 120 Hz (Acer) beziehungsweise 144 Hz (ASUS) kommen auch kompetitive Spieler voll auf Ihre Kosten. Auf beiden Notebooks ist kein Windows 10 vorinstalliert, das bekommen Sie aber aktuell im PC-WELT Shop als Windows 10 Pro exklusiv für nur 39,99 Euro - mit Original-Lizenz in der Retail-Fassung! Wichtiger Hinweis: Beim ASUS ROG Strix G15 müssen Sie im Warenkorb den Aktionscode GSNBBASUS eingeben, um auf den Aktionspreis zu kommen.

Gaming-King mit RTX 2080 SUPER

Vergrößern Das HP Omen 17-cb1085ng ist das derzeit günstigste Notebook mit RTX 2080 SUPER. © HP

Sie wollen die bestmögliche Spielleistung in einem Notebook? Dann sollten Sie einen Blick auf das HP OMEN 17-cb0185ng werfen, das mit einer RTX 2080 SUPER, der derzeit leistungsstärksten Mobil-GPU, ausgestattet ist. Dazu gesellen sich ein Core i7-10750H, 16 GB Arbeitsspeicher, eine 512 GB große PCIe-SSD sowie eine 1 TB große HDD. Das Display ist 17,3 Zoll groß, löst in Full-HD mit 144 Hz auf und deckt 100 Pozent des sRGB-Farbraums ab. Zusätzlich ist eine RGB-beleuchtete Tastatur mit Anti-Ghosting verbaut und Windows 10 ist in der Home Variante vorinstalliert. Mit dem Rabattcode GSNBBHP erhalten Sie zehn Prozent Rabatt auf das Gerät und damit zu einem Preis von nur 2104,67 Euro.

