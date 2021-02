Schnäppchen-Deals bei Saturn: IT- & Gaming-Zubehör von Trust

René Resch

Bei Saturn erhalten Sie viele IT- & Gaming-Zubehör-Deals der Marke TRUST zu absoluten Schnäppchenpreisen.

Aktuell erhalten Sie beim Elektrofachhändler Saturn einige großartige IT-Zubehör-Produkte der Marke TRUST zu günstigen Preisen. So gibt es ein breit gefächertes Portfolio an Mäusen, Tastaturen, Headsets, Lautsprechern, Mikrofonen, Webcams und mehr in den unterschiedlichsten Preiskategorien. Hier ist für jeden etwas dabei.

Eine große Auswahl an verschiedenen Deals, die Sie beim Elektrofachhändler Saturn zu günstigen Schnäppchenpreisen erhalten, haben wir hier für Sie zusammengestellt:





Webcam-Deals

TRUST SpotLight Webcam © Saturn Die Pro-Webcam TRUST 16428 SpotLight Webcam mit 1,3 Megapixel sowie 1280 x 1024 Pixel Videoauflösung erhalten Sie aktuell bei Saturn für 21,99 statt 29,99 Euro. Saturn-Preis: 21,99 statt 29,99 Euro



TRUST Trino Webcam © Saturn Die TRUST Trino-Webcam bietet eine 1-Megapixel-Kamera mit einer Videoauflösung von 1280 x 720 Pixel und kommt mit integrierter Kamera. Bei Saturn aktuell zum Preis von 33,99 statt 44,99 Euro. Saturn-Preis: 33,99 statt 44,99 Euro



TRUST GXT Vero Webcam © Saturn Die TRUST GXT Vero Webcam bietet eine Kameralinse mit 8 Megapixel und einer Auflösung von 3840 x 2160 sowie einer Videoauflösung von Full-HD. Die Cam erhalten Sie aktuell zum Preis von 44,99 Euro. Saturn-Preis: 44,99 statt 49,99 Euro



TRUST Tyro Full-HD-Webcam © Saturn Die Webcam TRUST Tyro bietet Ihnen eine Full-HD-Videoauflösung mit 30 FPS Wiederholrate und erhalten Sie bei Saturn für aktuell 56,99 Euro. Saturn-Preis: 56,99 statt 64,99 Euro









Headset-Deals

TRUST Quasar Headset © Saturn TRUSTs Quasar Over-Ear-Headset ist passend für den PC, Laptop, Smartphone und Tablet und kommt in den Farben Schwarz/Blau. Bei Saturn aktuell für 14,99 statt 19,99 Euro Saturn-Preis: 14,99 statt 19,99 Euro



TRUST Gaming GXT 310 Radius © Saturn Das TRUST Gaming GXT 310 Radius, On-ear Gaming-Headset kommt in der Farbe Schwarz-Rot und kann für PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X oder Switch verwendet werden. Saturn-Preis: 20,99 statt 24,99 Euro



TRUST Gaming GXT 307 Ravu © Saturn Für das TRUST Gaming GXT 307 Ravu Over-ear-Gaming-Headset zahlen Sie bei Saturn aktuell nur 21,99 statt 29,99 Euro. Passend für PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X oder Switch. Saturn-Preis: 21,99 statt 29,99 Euro



TRUST Mauro © Saturn Das Mauro On-ear-Headset von TRUST erhalten Sie beim Elektrofachhändler Saturn zum Schnäppchenpreis von nur 23,99 Euro. Saturn-Preis: 23,99 statt 27,99 Euro



TRUST Gaming GXT 414 Zamak Premium © Saturn Das TRUST Gaming GXT 414 Zamak Premium bietet hochwertige 53-mm-Aktivlautsprecher und besonders bequeme Over-Ear-Polster aktuell zum Top-Preisvon 45,99 statt 64,99 Euro. Saturn-Preis: 45,99 statt 64,99 Euro







Mikrofon-Deals

TRUST GXT 232 Mantis Mikrofon © Saturn Das USB-Mikrofon GXT 232 Mantis ist perfekt geeignet für Podcasts, V-Logs, Voice-Over, Musikaufnahmen oder zum Streamen. Aktuell zum Dealpreis für 31,99 statt 39,99 Euro. Saturn-Preis: 31,99 statt 39,99 Euro



TRUST GXT 252 Mikrofon © Saturn Das TRUST GXT 252 USB-Studiomikrofon eigent sich für Vlogger, Sänger aber auch Gamer und bietet satten klaren Klang. Bei Saturn erhalten Sie das Mikrofon aktuell für 91,17 Euro. Saturn-Preis: 91,17 statt 119,99 Euro



TRUST GXT 252 + Emita-Halterung © Saturn Das TRUST GXT 252 Studiomikrofon können Sie auch im Bundle inklusive der Emita-Tisch-Halterung erwerben. Das Bundle gibts es zum Preis von 114,99 statt 129,99 Euro. Saturn-Preis: 114,99 statt 129,99 Euro







Lautsprecher-Deals

TRUST Tytan 2.1 Lautsprecherset © Saturn Das 2.1-PC-Lautsprecherset TRUST Tytan kommt mit 2 Lautsprecher inklusive Subwoofer sowie separaten Klinkenanschluss und Lautsstärkeregelung. Bei Saturn momentan zum Preis von 62,99 Euro. Saturn-Preis: 62,99 statt 79,99 Euro



TRUST Arys 2.0 Lautsprecherset © Saturn Das TRUST Arys Lautsprecherset mit integriertem Lautstärkeregler erhalten Sie bei Saturn zum Dealpreis von nur 26,99 statt 32,99 Euro. Saturn-Preis: 26,99 statt 32,99 Euro







Maus- & Tastatur-Deals

TRUST Primo Wireless Funkmaus © Saturn Die Wirless-Funkmaus TRUST Primo bietet einen Funbereich von 6 Meter und eine verstellbare DPI-Auswahl bis zu einer Geschwindigkeit von maximal 166 DPI inklusive Mikroempfänger. Dealpreis: 7,79 Euro. Saturn-Preis: 7,79 statt 9,99 Euro



TRUST GXT105 Gaming Maus © Saturn Die Gaming-Maus TRUST GTX105 mit 6 Tasten, LED-Lichtdesign und einer Geschwindigkeitsauswahl zwischen 600 - 2400 DPI. Aktuell erhalten Sie die Maus zum Dealpreis von 14,24 Euro. Saturn-Preis: 14,24 statt 19,99 Euro



TRUST GXT 108 Rava Gaming Maus © Saturn Die beleuchtete Gaming-Maus TRUST GXT 108 Rava mit 2000 DPI und 6 Funktionstasten erhalten Sie beim Elektrofachhändler Saturn im Moment für 16,49 Euro. Saturn-Preis: 16,49 statt 19,99 Euro



TRUST GXT 838 Azor Gaming-Combo © Saturn Das Gaming-Bundle GXT 838 Azor besteht aus Rubberdome-Gaming-Tastatur und Gaming-Maus zum Preis von 29,99 statt 34,99 Euro. Saturn-Preis: 29,99 statt 34,99 Euro



TRUST Tecla-2 Bundle © Saturn Das Wireless-Bundle TRUST Tecla-2, bestehend aus kabelloser Maus & Tastaur inklusive Batterien erhalten Sie zum Set-Preis von 39,99 Euro. Saturn-Preis: 39,99 Euro







Weitere Gaming-Zubehör-Deals

TRUST Gamepad © Saturn Das kabelgebundene TRUST 20712 Gamepad kann für Sonys Playstation 3 sowie den PC verwendet werden und bietet druckempfindliche Trigger und Tasten (nur für PS3). Aktuell erhalten Sie das Gamepad bei Saturn für 23,99 Euro. Saturn-Preis: 23,99 Euro