Schnäppchen-Alarm: Tolle Club-Deals bei Mediamarkt

Bei Mediamarkt gibt es aktuell tolle Club-Deals mit deutlich reduzierten Preisen. Darunter sind auch Angebote für alle Kunden. Wenn Sie sich für den Club kostenlos anmelden können Sie von allen Angeboten profitieren.

Vergrößern Schnäppchen: Tolle Club-Deals bei Mediamarkt © Mediamarkt

Vom 14. März ab 20 Uhr bis zum 30. März 2020 um 9 Uhr früh laufen bei Mediamarkt die Club-Deals. Während des Aktionszeitraumes gibt es für Mediamarkt-Club-Kunden ordentliche Rabatte auf viele Produkte. Aber auch für Kunden die sich nicht zum Club zählen gibt es einige interessante Schnäppchen - einige Highlight-Angebote gibt es für alle.

Sie sind noch kein Club-Kunde?

Club-Mitglied können Sie jederzeit werden - komplett kostenlos. Nach Ihrer Anmeldung profitieren Sie bei Mediamarkt von einigen Premium-Vorteilen. So erhalten Sie spezielle Angebote, erhalten eine längere Umtrauschfrist und haben die Chance auf großartige Gewinne. Wenn Sie also, an einem der speziellen Angebote die nur für Club-Mitglieder gelten, interesse haben, melden Sie sich gleich an:

Mediamarkt Club - mit vielen Premium-Vorteilen

Mediamarkt-Club-Angebote

TV-Angebote

LG 65UM74507LA

Smart-TV, Flat, 65 Zoll, UHD 4K, webOS 4.5 (AI ThinQ))

für 633 statt 679,99 Euro

Samsung GQ55Q70RGTXZG

Smart-TV, QLED-TV, Flat, 55 Zoll, UHD 4K

für 879 statt 939,99 Euro



Apple-Angebote

Apple iPad (2019)

Tablet, 32 GB, 10,2 Zoll

für 329 statt 359 Euro in Space Gray - Silber - Gold

Apple HomePod

Smart-Speaker

für 279 statt 309 Euro in Weiß - Schwarz

Smartphones

Google Pixel 3a

64 GB

für 289 statt 315 Euro in Just Black - Clearly White

Google Pixel 4

64 GB, Dual SIM

für 499 statt 529 Euro in Just Black - Clearly White



Samsung Galaxy S10

128 GB, Dual SIM

für 555 statt 679 Euro in Black - White - Silver - Blue - Green

Notebooks

Lenovo IdeaPad L340

Notebook mit 15,6 Zoll, Ryzen 3, 8 GB RAM, 256 GB SSD, Vega 3

für 349 statt 399 Euro

PCs

Lenovo Legion T530

Gaming PC mit Core i7, 16 GB RAM, 1 TB SSD, GTX 1660, 6 GB

für 1049 statt 1199 Euro



IT-Produkte

AVM FRITZ!Box 7590

Router

für 179 statt 196,99 Euro

Speicher-Produkte

Sandisk Extreme Portable SSD

500 GB, SSD-Festplatte

für 82,79 statt 95,99 Euro

WD Elements

4 TB, externe Festplatte

für 89,10 statt 102,99 Euro



IT-Zubehör

Hyperx Cloud Alpha S

Gaming-Headset, Schwarz/Blau

für 89 statt 116,99 Euro



Razer Blackwidow Elite

Mechanische Gaming-Tastatur

für 115 statt 153,99 Euro mit Green Switch - Yellow Switch - Orange Switch

Saugroboter

IRobot Roomba i7+ (i7558)

Staubsaugerroboter

für 799 statt 999 Euro

Das war nur ein kleiner ausgewählter Teil aller Club-Angebote bei Mediamarkt. Auf der Club-Deals-Angebotsseite finden Sie noch zahlreiche weiterer Schnäppchen zu reduzierten Preisen.

