Schnäppchen: 960-GB- und 1-TB-SSD im Angebot

Panagiotis Kolokythas

Bei Amazon ist eine Sandisk-SSD mit 960 GB für 110 Euro im Angebot. Bei Mediamarkt gibt es eine 1-GB-SSD von Crucial noch günstiger.

Vergrößern Sandisk-SSD mit 960 GB im Angebot

Sowohl bei Amazon als auch bei Mediamarkt sind SSDs mit viel Speicherkapazität zu günstigen Preisen erhältlich. Amazon verkauft aktuell die SanDisk SSD Plus mit 1 Terabyte Speicherkapazität für nur 109,99 Euro statt 219,99 Euro (UVP). Konkret lautet die Bezeichnung der schnellen SSD: SanDisk SSD PLUS 1TB Sata III 2,5 Zoll Interne-SSD.

Die Lesegeschwindigkeit der SSD liegt bei bis zu 535 Megabyte pro Sekunde. Die Schreibgeschwindigkeit gibt der Hersteller mit maximal 450 Megabyte pro Sekunde an. Ein Blick in den PC-WELT Preisvergleich hier zeigt, dass Amazon damit aktuell der günstigste Händler für diese SSD ist. Andere Händler verlangen mindestens 10 Euro mehr plus Versandkosten.

Zum Amazon-Angebot: SanDisk SSD Plus mit 1 TB für 109,99 Euro

Mediamarkt: 960-GB-SSD für nur 99 Euro

Bei Mediamarkt ist die SSD Crucial BX500 mit 960 GB für 119 Euro erhältlich. Allerdings mit 20 Euro Direktabzug, so dass die SSD letztendlich nur 99 Euro kostet. Die interne SSD unterstützt SATA 6 Gb/s. Die Lesegeschwindigkeit gibt der Hersteller mit 540 Gigabyte pro Sekunde an. Die Schreibgeschwindigkeit liegt bei bis zu 500 Megabyte pro Sekunde. Auch bei diesem Angebot werfen wir natürlich zur Einschätzung der Attraktivität des Schnäppchens einen Blick in den PC-WELT Preisvergleich und hier zeigt sich: Die 99 Euro bei Mediamarkt sind ein äußerst günstiger Preis für dieses SSD-Modell. Anderer Anbieter verlangen mindestens 15 Euro plus Versandkosten mehr.

Zum Mediamarkt-Angebot: Crucial SSD BX500 mit 960 GB für 99 Euro (mit 20 Euro Direktabzug)

