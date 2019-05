Schnäppchen: 31,5-Zoll-Monitor Samsung C32F391 plus Soundbar für nur 199 Euro

Michael Schmelzle

Das Curved-Display Samsung C32F391 mit 31,5 Zoll Bilddiagonale gibt's im Bundle mit Soundbar für nur 199 Euro.

Vergrößern Samsung C32F391 für 199 Euro plus Gratis-Soundbar © Saturn

Hardware preisgünstig einkaufen und on top noch kostenlos Zubehör einsacken - das gibt's nur bei Saturn! Bei der Aktion Technikzuwachs geschenkt! Ab sofort - aber nur für kurze Zeit.

Auch einen raumgreifenden Monitor hat Saturn im Programm. Mit einer Bilddiagonalen von fetten 31,5 Zoll bietet der Samsung C32F391 jede Menge Desktop. Das VA-Panel löst in Full-HD (1080p) auf. Der Kontrast liegt bei 3000:1, die Helligkeit beträgt 250 cd/m2 und der Blickwinkel 178 Grad. Mit an Bord hat der Bildschirm auch einen Blaufilter.

Zum Spielen ist das Display mit einer Bildwiederholrate von 60 Hertz allerdings nur bedingt geeignet - zumal das Samsung-Modell auch keine Bildsynchronisierungstechnik wie Free-Sync oder G-Sync beherrscht. Dafür ist der Preis attraktiv: Nur 199 Euro kostet der 31,5 Zoll große Monitor. Doch es kommt noch besser, Sie bekommen auch noch etwas geschenkt:

Die Soundbar Trust Lino im Wert von 39 Euro passt nämlich prima unter den Samsung-Monitor. Die Soundbar beherbert zwei Lautsprecher mit einer Nennleistung von 20 Watt. Die Trust Lino lässt sich wahlweise per Klinke oder drahtlos via Bluetooth an den PC oder das Notebook anschließen. Natürlich können Sie die Soundbar auch mit dem Tablet oder Smartphone koppeln.



