Schicke Tastatur aus Holz für 3.000 US-Dollar

Mit dem Model 100 bietet Hersteller Keyboardio eine zweigeteilte Tastatur aus Holz für sagenhafte 3.000 US-Dollar an.

Das Model 100 von Keyboardio ist aus schickem Holz gefertigt.

Wer viel Zeit vor dem Rechner verbringt und dabei hohe Ansprüche an die verbundene Tastatur stellt, der sollte sich das Model 100 von Keyboardio anschauen. Die Tastatur verfügt über ein zweigeteiltes Tasten-Layout mit ungewöhnlicher Anordnung und lässt sich in edlen Materialien ordern. Entsprechend besteht die ergonomische Tastatur aus zwei Teilen für die linke und rechte Hand. Dazu kommt, dass wichtige Tasten wie Enter, Ctrl oder Shift mittig in einem Halbkreis angebracht sind. Eine noch weiter unten angebrachte Funktionstaste soll sich auch mit dem Daumenansatz erreichen lassen. Anstelle der sonst typischen 104 Tasten verfügt das Model 100 von Keyboardio nur über 64 Tasten, entsprechend sind viele Tasten doppelt belegt.

Auch bei den Tastenkappen geht Keyboardio neue Wege: Diese wurden speziell entwickelt und haben unterschiedliche Formen, die sich gut an die Finger anschmiegen sollen. Die verbauten Switches lassen sich bei Bedarf wechseln, zur Auswahl stehen drei Varianten von Kailh mit den Beschreibungen „taktil“, „clicky“ und „linear“. Beim Gehäuse haben Käufer die Wahl zwischen dunklem Walnussholz und hellerem Ahornholz. Die Neigung der Tastatur kann weiterhin über unten verbaute Stative an die Wünsche des Nutzers angepasst werden.

Von 289 bis 3.000 US-Dollar erhältlich

Aktuell suchen die Macher auf Kickstarter noch nach Unterstützern. Die geforderten 84.244 Euro wurden mit 433.426 Euro bereits deutlich übertroffen.

Die Vorabversion des Keyboardio Modell 100 soll 289 US-Dollar kosten. Die Vorab-Auslieferung beginnt laut Hersteller im November 2021, regulär soll die Tastatur ab Januar 2022 erhältlich sein. Wer deutlich mehr Geld ausgeben kann, der kann sich auch für ein Modell für sagenhafte 3.000 US-Dollar entscheiden. Hierbei sind alle verfügbaren Switches sowie eine Gravur der gewünschten Holzart enthalten. Auch dieses Spezialmodell soll ab Januar 2022 erhältlich sein.

