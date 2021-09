Hans-Christian Dirscherl

Us-Medien haben enthüllt, welche Riesensumme die "Black Widow"-Darstellerin Scarlett Johansson von Disney fordert.

Vergrößern Scarlett Johansson will über 100 Mio. von Disney für einen einzigen Film © Disney

Das Wall Street Journal hat enthüllt, wie viel Geld die US-amerikanisch-dänische Schauspielerin Scarlett Johansson von Disney verlangt: Scarlett Johansson will demnach 100 Millionen US-Dollar zusätzlich zu ihrer bereits erhaltenen Gage von 20 Millionen Dollar.

Hier bei Disney+ anmelden

Die Darstellerin der „ Black Widow “ in den Marvel-Filmen (in den Filmen heißt die Person mit bürgerlichen Namen "Natasha Romanoff“) soll Disney vor ihrer Klageeineinreichung ein Angebot gemacht haben, auf das Disney aber nicht reagiert haben soll, wie Musikexpress schreibt . Johansson soll demnach 100 Millionen US-Dollar (umgerechnet etwa 84,5 Millionen Euro) von Disney gefordert haben. Johansson hatte aber zuvor bereits 20 Millionen Dollar Gage (umgerechnet ungefähr 16,9 Millionen Euro) für ihre Rolle im Film erhalten, wie berichtet wird. Insgesam fordert Johansson also 120 Millionen Dollar für ihre Rolle in einem einzigen Film.

Johanssons Forderung basiert dem Bericht zufolge auf einem hypothetischen weltweiten Einspielergebnis von 1,2 Milliarden Dollar an den Kinokassen (diese Summe wurde wiederum auf Basis der Einspielergebnisse vorangegangener Marvelfilme berechnet, wie kino.de ergänzt ). Vorausgesetzt der Filmstart des Kinos wäre nicht zeitgleich mit dem Filmstart auf dem Streamingdienst Disney+ erfolgt. Doch genau das war eben der Fall, weshalb Johansson damit rechnet, dass der Film an den Kinokassen weniger einspielt und dementsprechend Johanssons Provision, die auf der Zahl der Kinobesucher beziehungsweise auf den Einnahmen an den Kinokassen basiert, sinkt. Das war der Grund, weswegen Johansson im August 2021 Klage gegen Disney einreichte. Mehr zu den Hintergründen für den Streit zwischen Scarlett Johansson und dem Disney-Konzern lesen Sie in dieser Meldung: Marvel-Star verklagt Disney wegen Black Widow.