Scalper kaufen 2.000 PS5-Konsolen an nur einem Tag

Denise Bergert

Scalper, welche die Kontingente von Sonys PlayStation 5 aufkaufen, sind für Konsolen-Fans ein immer größeres Problem.

Vergrößern Scalper stürzen sich auf PS5-Kontingente, sobald diese verfügbar sind. © Sony

Selbst mehrere Monate nach dem Launch der PlayStation 5, ist es für Kaufinteressierte noch immer äußerst schwierig, ein Exemplar von Sonys neuer Konsole im Online-Handel zu ergattern. Dafür verantwortlich sind nicht etwa nur Liefer- und Produktionsengpässe beim Hersteller und dessen Zulieferern, sondern auch sogenannte Scalper. Sie durchsuchen mit Bots zahlreiche Online-Shops und kaufen umgehend alle Kontingente der Konsole auf, sobald dieses irgendwo wieder verfügbar ist. Anschließend werden diese PlayStation-5-Exemplare bei Auktionsplattformen wie Ebay zu weitaus höheren Preisen wieder eingestellt. Die Scalper machen auf diese Weise pro verkaufter Konsole bis zu mehrere hundert Euro Gewinn.

PS5 kaufen: Bei 1&1 aktuell verfügbar - stark limitiert



Eine bekannte Scalper-Gruppierung rühmte sich in dieser Woche über den Micro-Blogging-Dienst Twitter damit, an nur einem Tag mehr als 2.000 PlayStation-5-Konsolen beim Online-Händler Game aufgekauft zu haben. Derartige Tweets schüren natürlich den Hass der Sony-Fans, die bislang noch keine PlayStation 5 kaufen konnten. Sie fordern Online-Händler auf, härter gegen Scalper vorzugehen. Die Scalper versuchen sich auf Twitter wiederum für ihr Vorgehen zu rechtfertigen. So schreibt einer von ihnen, dass er durch die Pandemie seinen Job verloren hätte und mit den Gewinnen, die er durch die überteuerten Konsolen auf Ebay mache, dazu nutze, seine Rechnungen zu bezahlen. Menschen die sich eine PlayStation 5 leisten könnten, hätten dieses Problem nicht. Der Online-Händler Game erklärt gegenüber Eurogamer , dass man nun eine "eine Konsole pro Kunde"-Regelung eingeführt habe, die dem massenhaften Kauf durch Scalper einen Riegel vorschieben soll.

#WoBleibtMeinePS5: Wie Scalper und ihre Bots tausende Playstation 5 abgriffen