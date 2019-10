Save.TV jetzt zwei Monate unverbindlich gratis testen

.

Schon wieder Ihre Sendung verpasst? Werden Sie doch einfach zum #Unterhaltungssammler – und testen Save.TV ganz unverbindlich für 2 Monate gratis!

Anzeige Vergrößern Save.TV jetzt ganz unverbindlich für 2 Monate gratis testen! © Save.TV

Ihre Lieblingssendung läuft immer genau dann, wenn Sie unterwegs sind? Sie bist genervt von langen Werbeunterbrechungen oder es laufen mal wieder all Ihre Lieblingssendungen zur Prime Time und Sie können sich nicht entscheiden? Erstellen Sie Ihre eigene Sammlung an Lieblingsfilmen und –serien und werden mit Save.TV zum Unterhaltungssammler!

Ein Unterhaltungssammler ist nicht an das aktuell angebotene TV-Programm gebunden, sondern greift einfach und jederzeit auf seine individuelle TV-Mediathek zu. Nie wieder Langeweile oder lahme Wiederholungen. Mit Save.TV haben Sie die Möglichkeit Ihr Videoarchiv zu Ihrer persönlichen Film- und Seriensammlung zu machen und alle für Sie interessanten Inhalte des deutschen Free TV aufzunehmen und jederzeit sowie allerorts anzusehen.

Teste Save.TV ganz unverbindlich für 2 Monate gratis!



Intuitive und easy Anwendung

In der Senderliste von Save.TV haben Sie die Wahl aus mehr als 45 der deutschen Top-Sender (ZDF HD, Sixx, Disney Channel etc.), deren Programm Sie frei nach Ihren Wünschen aufzeichnen können. Erstelle Sie Ihre individuelle Unterhaltungssammlung, bestehend aus Ihren Lieblingsfilmen und –serien oder auch anderen Inhalten, die Ihr Interesse geweckt haben. Sie können durch die integrierte Programmübersicht stöbern oder mittels der Suchfunktion Ihr Wunschprogramm finden und mit einem Klick/Touch die Aufnahme programmieren. Save.TV zeichnet sodann Ihre Sendung auf. Gut zu wissen: Bei Save.TV gibt es keine Limitierung des Aufnamespeichers. Sie haben unbegrenzten Speicherplatz und können somit so viele TV-Sendungen aufnehmen, wie Sie möchten.

Grenzenlos fernsehen

Save.TV lässt sich über den Browser oder eine App bedienen. Apps stehen Ihnen sowohl für Smartphone, Tablet aber auch Smart TV zur Verfügung. Neben verschiedenen Möglichkeiten der Gerätenutzung, bietet Ihnen Save.TV auch 2 Wege Ihre TV-Sendung anzusehen: Online via Stream oder offline nach dem entsprechenden Download der Sendung.

Und so können Sie Ihr Wunschprogramm weltweit genießen: Laden Sie sich Dank der Downloadfunktion ein Programm runter und schauen von überall an.

TV und Chill

Kennen Sie das? Der Film ist vor Spannung kaum auszuhalten und dann kommt … Werbung. Mit Save.TV gibt es keine störende Werbung mehr in Ihrem Lieblingsfilm! Save.TV bietet Ihnen die Möglichkeit Ihre Aufnahmen ganz ohne nervige Werbeunterbrechungen zu sehen. Somit steht dem spannenden Filmvergnügen nichts mehr im Weg!

Nie wieder entweder oder

Ihre Lieblingssendungen laufen alle zur gleichen Zeit und Sie können sich nicht entscheiden? Ab jetzt müssen Sie keine Kompromisse mehr eingehen, nehmen Sie laufende Sendungen einfach parallel auf.

(Dieses Feature hat übrigens schon so manche Beziehungskrise und Familienstreite verhindert ;))

Individuelles Fernsehen

Sie möchten keine Folge von z.B. Tatort mehr verpassen? Kein Problem - Geben Sie einfach den Namen Ihrer Lieblingssendung oder ein Stichwort ein, erstellen einen persönlichen Channel und Save.TV nimmt die passenden Sendungen automatisch auf. Außerdem werden Ihnen hierzu auch die nächsten Ausstrahlungstermine angezeigt und Sie können die nächsten Folgen direkt in der Cloud speichern.

Entdecken Sie die grenzenlosen Möglichkeiten mit Save.TV und werden zum #Unterhaltungssammler! Exklusiv haben wir aktuell das Angebot 2 Monate Save.TV gratis zu testen. Entscheidest Sie sich nach der Testphase für Save.TV erhalten Sie außerdem noch 60% Rabatt auf alle Save.TV Pakete! Und sollte Ihnen Save.TV doch nicht gefallen können Sie noch während der Testphase jederzeit kündigen.

Teste Save.TV ganz unverbindlich für 2 Monate gratis!

