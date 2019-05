Saugroboter für 190 Euro: eufy RoboVac 30c jetzt 30% günstiger kaufen

Hans-Christian Dirscherl

Leser von pcwelt.de und macwelt.de bekommen den Saugroboter eufy RoboVac 30c für begrenzte Zeit für nur 189,99 Euro. Sie sparen 30% oder 80 Euro. Das exklusive Angebot gilt nur bis 25.Mai!

30% sparen: Saugroboter eufy RoboVac 30c jetzt 80 Euro günstiger kaufen

Der eufy RoboVac 30c ist ein preiswerter Saugroboter, der genau das macht, was er soll: Er hält den Fußboden sauber. Dabei reinigt er ganz nach Wunsch den gesamten Raum oder nur eine bestimmte Stelle. Wenn es einmal ganz flott gehen soll, können Sie auch den Schnellreinigungsmodus nutzen.

eufy RoboVac 30c jetzt 30 Prozent günstiger kaufen



Sie können den Saugroboter sogar per App bedienen und den Roboter per Fernzugriff schnell noch auf Reinigungstour schicken, wenn sich zu Hause plötzlich unerwarteter Besuch angekündigt hat und Sie noch in der Arbeit sind. Außerdem können Sie den Roboter regelmäßig zu festgelegten Zeiten reinigen lassen. Der Clou: Durch Sprachbefehle an Alexa oder Google Assistant können Sie den Roboter ebenfalls steuern. Mit den mitgelieferten Abgrenzungsstreifen sperren Sie Bereiche der Wohnung, die der Roboter nicht reinigen soll. Zum Beispiel, weil dort Kinderspielzeug herumliegt.



Im Lieferumfang des RoboVac 30C liegen ein vier Meter langer Abgrenzungsstreifen, eine Fernbedienung (mit zwei AAA-Batterien), eine Ladestation, ein AC-Ladegerät, Reinigungswerkzeug, ein Ersatzset mit Filtern, vier Seitenbürsten, fünf Kabelbinder und eine Bedienungsanleitung bei.



30 Prozent Preisnachlass: Aktuell kostet der eufy RoboVac 30c auf Amazon 269,99 Euro . Leser von pcwelt.de und macwelt.de können den eufy RoboVac 30c vom 20. Mai bis 25. Mai 2019 aber deutlich günstiger kaufen. Denn in dieser Zeit bekommen Sie den Saugroboter mit 30 Prozent Rabatt.



Hierzu geben Sie beim Kauf des eufy RoboVac 30c folgenden Rabattcode ein: WELTEUFY30C .



Der Code ist zwischen 20. Mai und 25. Mai 2019 gültig. Sie geben den Code während des Bezahlvorgangs ein. Die 30% Rabatt werden dann sofort vom Kaufpreis abgezogen.



Das heißt: Nach der Eingabe des Rabattcodes kostet der eufy RoboVac 30c EUR nur noch 189,99 Euro. Sie sparen also 80 Euro!



