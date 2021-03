Saugroboter Neato D8: Der Spezialist für saubere Ecken ist jetzt verfügbar

Hans-Christian Dirscherl

Der Saugroboter Neato D8 ist ab sofort in Deutschland erhältlich. Er soll ein Spezialist für saubere Ecken und Kanten sein.

Neato Robotics verkauft ab sofort einen neuen Saugroboter in Deutschland: Den Neato D8. Der Hersteller verspricht eine Laufzeit von bis zu 100 Minuten mit einer Akkuladung. Wie auch viele andere Saugoboter besitzt der D8 einen energiesparenden Eco-Modus für den allgemeinen Gebrauch und einen leistungsstärkeren Turbo-Modus für Bereiche, die eine stärkere Reinigung benötigen.

Die Besonderheit: D-förmiges Design

Aufgrund seiner D-förmigen Designs, mit dem sich der D8 von der Masse der Saugroboter unterscheidet, soll er Ecken und Kanten besser als runde Roboter reinigen können. Zudem betont Nato die breite Reinigungsbürste und den vergleichsweise großen Schmutzbehälter.

Wie auch andere Saugroboter des gehobenen Preissegments, zum Beispiel von Roborock oder Vorwerk , orientiert sich der Netto D8 mit einem Lidar in der Wohnung. Das funktioniert auch im Dunkeln und unter Möbeln. Der Neato D8 kartografiert die Wohnung und umfährt Hindernisse. Infrarot-Sensoren schützen den Neato D8 vor dem Herunterfallen von Treppen oder Vorsprüngen - das ist Standard bei Saugrobotern.

Sie können den Roboter direkt am Gehäuse per Knopfdruck starten, ihn aber auch per Sprachbefehl und vor allem per App bedienen. In letzterer legen Sie auch Zeitpläne für die Reinigung fest. In der App definieren Sie zudem No-Go-Zonen, die der Roboter nicht befahren soll.

