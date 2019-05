Saugroboter-Exzess: Dieser Roomba saugt nicht, er flucht

Hans-Christian Dirscherl

Dieser umgebauter Roomba flucht bei jedem Rempler wie ein Seeräuber. Doch der Saugroboter hat ein kleines Manko: Er saugt nicht mehr.

Vergrößern Michael Reeves bei konspirativen Tätigkeiten. © youtube.com/watch?v=mvz3LRK263E

Das ist doch mal ein technischer Fortschritt: Ein umgebauter Roomba reinigt zwar nicht mehr, flucht dafür aber bei jedem Rempler.



Michael Reeves aus den USA ist Programmierer und zugleich ein findiger Tüftler mit einem Hang zu schrägen Humor. Denn Reeves hat einen Roomba-Saugroboter so umgebaut, dass er nicht mehr saugt. Weil die für das Saugen erforderlichen Komponenten dringend durch andere Geräte ersetzt werden mussten. Damit der Roomba fluchen kann, wie thenextweb berichtet.



Jedes Mal, wenn der so umgebaute Roomba gegen ein Hindernis stößt, flucht er laut los. Die Flüche des Roomba holte sich Reeves teilweise von einigen bekannten Youtubern.



Reeves verbaute unter anderem einen Raspberry Pi und einen Bluetooth-Lautsprecher. In diesem Youtube-Video stellt Reeves seinen eigenwilligen Roomba vor. Reeves hatte auch schon andere reichlich sinnfreie Roboter gebaut, beispielsweise einen, der einem Energydrinks ins Gesicht feuert, wenn man müde ist. In seinem Youtube-Kanal finden Sie auch noch einige andere ebenso unterhaltsame wie sinnfreie Videos .

