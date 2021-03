Saturn wieder geöffnet. Aber teilweise mit Ausweispflicht!

Hans-Christian Dirscherl

Sie können grundsätzlich wieder ohne Termin bei Saturn einkaufen. Das müssen Sie wissen. Update: Ausweis und Telefonnummer sind Pflicht.

Vergrößern Saturn wieder geöffnet. Aber mit Ausweispflicht! © Votimedia/Shutterstock.com

Update 9.3.: Regional kann es zu Abweichungen von der unten beschriebenen Vorgehensweise kommen. Wer eine Saturn-Filiale spontan und ohne Terminvereinbarung betreten will, muss in einem uns bekannten Fall seinen Reisepass vorlegen und seine Telefonnummer angeben. Saturn registriert dann den Besucher anhand Reisepass und Telefonnummer, zusammen mit der Uhrzeit des Besuchs. Damit sollen sich für den Fall der Fälle Infektionsketten nachvollziehen lassen. Von dem „Smart Entrance Manager“ war bei der von uns besuchten Saturnfiliale nichts zu sehen.

Vergrößern Der Eingang zu einer Saturnfiliale am 8.3. nachmittags.

Update Ende.



Saturn reagiert auf die neuen, komplizierten Corona-Regeln und öffnet in Abhängigkeit vom jeweiligen Inzidenzwert vor Ort seine Filialen. Saturn hat seine aktualisierten Öffnungsregeln hier veröffentlicht. Vereinfacht zusammengefasst lauten diese wie folgt:

Ohne Termin bei Saturn einkaufen: Indizenzwert unter 50

Ab dem 8. März 2021, also ab heute, können Sie wieder in den Saturn-Märkten vor Ort einkaufen, indem Sie ohne Terminvereinbarung die Saturn-Filiale betreten. Aber nur dann, wenn der Inzidenzwert unter 50 liegt. Sie müssen natürlich eine FFP2-Maske tragen und Abstand zu anderen Kunden und zu Mitarbeitern halten; die Hygieneregeln finden Sie hier. Saturn erlaubt 1 Kunden pro 10 beziehungsweise 20 qm, abhängig von der Verkaufsfläche.

Mit Termin bei Saturn einkaufen: Indizenzwert von 50 bis 100

Liegt der Inzidenzwert dagegen über 49 und unter 101, dann müssen Sie vorher telefonisch unter 0221 /22 243 123 einen Termin vereinbaren und können dann zu diesem Termin in dem gewünschten Saturn vor Ort einkaufen. Saturn nennt das „Click & Meet“. Dabei sind ein Kunde pro 40 qm erlaubt. Sie können übrigens auch direkt am Markt einen Termin für „Click & Meet“ buchen.

Weitere Möglichkeiten

Daneben steht nach wir vor das bekannte „Click & Collect“ zur Verfügung. Alle Details dazu lesen Sie hier: Saturn ab 11.1.2021 - Einkaufen, abholen, liefern & reparieren trotz Lockdown.

Und Sie können natürlich wie immer auch im Online-shop von Saturn einkaufen.

Ganz wichtig: Da sich die für jede Saturn-Filiale geltenden Bestimmungen in Abhängigkeit vom aktuellen Inzidenzwert jederzeit ändern können, sollten Sie über diese Suchmaske die für Ihren Saturn geltenden Möglichkeiten recherchieren. Dann sehen Sie, ob Sie a) direkt vorbei kommen oder oder b) per „Click & Meet“ vorab einen Termin vereinbaren oder c) nur per „Click & Collect“ einkaufen können. Dort erfahren Sie auch alle weiteren Details zum Einkauf.

Hinweise

Alle Angaben beziehen sich auf den 7-Tage-Inzidenzwert.

Die maximale Kundenanzahl erfasst Saturn über eine digitale Einlasskontrolle, den sogenannten „Smart Entrance Manager". Mittels Ki-gesteuerter Sensortechnik soll in Echtzeit die Anzahl der Personen erfasst werden, die den Markt betreten und verlassen. Auf dieser Grundlage zeigt ein Display am Markteingang an, wie viele Kunden den Markt noch betreten dürfen und steuert die Zutrittserlaubnis mit selbsterklärenden, farblichen Anzeigen nach dem Ampelprinzip, wie es Saturn beschreibt.

Media Markt öffnet heute wieder: Die Details