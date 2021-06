René Resch

Der Elektrofachhändler Saturn wird wieder eine Gegenoffensive zu Amazons Prime-Day starten. Davon werden dann wieder alle Kunden profitieren.

Vergrößern Saturn startet Gegenoffensive zu Amazons Prime-Day © Saturn

Vom 21. bis 22. Juli 2021 läuft beim Versandriesen Amazon wieder der beliebte Prime Day. Viele weitere Händler lassen das so nicht auf sich sitzen und leiten entsprechende Gegenaktionen ein. Etwa der Elektrofachhändler Saturn, der schon im letzten Jahr eine Gegenoffensive gegen den Versandriesen in petto hatte - diese wird es nun wieder geben.

Die Aktion wird dabei dem Namen "Vergleichen Zwecklos" laufen und startet ab dem 21. Juli ab 0:01 Uhr bis zum 22.Juli 2021 um 23:59 Uhr. Hier wird Saturn versuchen möglichst dieselben Preise wie Amazon selbst zu liefern.

Saturn kontert Amazon und bietet allen Kunden tolle Preise

Auch bei laufenden Aktionen wie etwa dem Saturn-Super-Sale wird der Elektrofachhändler nachbessern. Wobei hinzugefügt werden muss: Eine Garantie auf den gleichen Preis gibt Saturn hier nicht.



Der große Vorteil bei der Saturn-Aktion : Kunden erhalten die Angebote, die bei Amazon nur Prime-Mitgliedern vorbehalten sind, zum selben Preis - und das ganz ohne Mitgliedschaft. Ab einem Bestellwert von 59 Euro werden die Produkte sogar Versandkostenfrei zum Kunden geliefert.

Zur Aktionswebseite gelangen Sie über folgenden Link. Wobei zu beachten ist, dass die Aktionsseite erst zum Start der eigentlichen Aktion am 21. Juli um 0:01 Uhr aktualisiert werden wird:



Direkt zur großen "Vergleichen Zwecklos"-Aktion bei Saturn

Ab dem 21. Juli: Prime Day 2021

Zum Prime Day am 21. und 22. Juni 2021 erwarten Sie zahlreiche spannende Deals. Auch im Vorfeld wird einiges geboten. So gibt es tolle Gutscheine bekannter Marken und weitere Angebote zu Rabatte zu Amazon-Produkten und -Diensten. Alle Informationen dazu haben wir in unserem Artikel für Sie zusammengetragen:

Mit dem PC-WELT-Deal-Alert verpassen Sie keine Schnäppchen mehr

Registrieren Sie sich auf deals.pcwelt.de für unseren Newsletter oder folgen dort den Anweisungen und aktivieren den Browser-Push, um jederzeit über die aktuellen Top-Angebote auf dem Laufenden zu bleiben. Natürlich kostenlos!



Weitere tolle Schnäppchen gibt es hier

Im PC-WELT-Schnäppchen-Bereich präsentieren wir Ihnen täglich die neuesten Spar-Angebote, Rabatt-Aktionen und andere Technik-Deals von verschiedenen Online-Händlern. Im Angebot finden Sie PCs, Notebook, Konsolen, Smartphones, Tablets, TVs, PC-Hardware oder auch Gadgets.