Saturn schenkt Ihnen die Mehrwertsteuer - 19 Prozent auf fast alles!

René Resch

Vom 19. bis zum 22. Juni 2020 um 8:59 Uhr läuft bei Saturn die beliebte "19% Mehrwertsteuer geschenkt!"-Aktion.

Vergrößern 19-Prozent-Aktion: Saturn schenkt Ihnen die Mehrwertsteuer! © Saturn

Bei Saturn läuft ab Samstag, den 20. Juni ab 20 Uhr die beliebte "19% Mehrwertsteuer geschenkt!"-Aktion. Bis zum 22. Juni um 8 Uhr werden dem Kunden dann auf Käufe im Online-Shop "die Mehrwertsteuer" erlassen.

Zumindest ist das theoretisch der Fall, die Mehrwertsteuer wird natürlich trotzdem berechnet, das gibt der Gesetzgeber vor. Der tatsächliche Rabatt (eine Preissenkung von 15,966 Prozent), den Sie bei der Aktion erhalten, ist jedoch trotzdem spürbar und lädt zur Schnäppchenjagd geradezu ein. Welche Produkte von der Aktion ausgenommen sind und alles weitere zur Aktion lesen Sie in diesem Artikel. So wird der Nachlass berechnet.

Interessante Deals:

Sandisk SSD Plus

1 TB SSD, 2,5 Zoll, intern

für 84,02 statt 99,99 Euro

Sandisk SSD Plus

2 TB SSD, 2,5 Zoll, intern

für 168,05 statt 199,99 Euro

Asus VivoBook 17 (M712DA-AU123T)

Notebook mit 17,3 Zoll, Ryzen 7, 8 GB RAM, 512 GB SSD, Radeon RX Vega 10

für 554,61 statt 659,99 Euro

Samsung Galaxy S20 Ultra 5G

128 GB, Cosmic Grey

für 1091,60 statt 1299 Euro



Lenovo Legion T530

Gaming PC, Core i7, 16 GB RAM, 1 TB SSD, 2 TB HDD, GeForce RTX 2060, 6 GB

für 1125,21 statt 1339 Euro



Aktionsbedingungen und Ausnahmen: "Aktion gültig online vom 20.6., 20 Uhr bis 22.6.20, 08:59 Uhr (auch gültig in einzelnen Märkten am 21.6.20, bitte beachten Sie die Werbung Ihres Marktes dazu vor Ort), vorbehaltlich einer Verlängerung. Aktion gilt nur für online sofort verfügbare bzw. in den teilnehmenden Märkten vorrätige Ware. Nur solange der Vorrat reicht. Keine Nachbestellungen/Vorbesteller nehmen nicht an der Aktion teil. Käufer erhalten einen Nachlass in Höhe des inkludierten Mehrwertsteueranteils, der auf den ausgezeichneten Preis anfallen würde. Der Mehrwertsteueranteil entspricht einem Nachlass von 15,966% des jeweiligen Kaufpreises und wird auch auf 7% MwSt.-Artikel gewährt. Der Nachlass ist im ausgezeichneten Preis nicht enthalten und wird im Warenkorb oder bei Marktkäufen an der Kasse abgezogen. Ausgenommen sind: Verträge mit Drittanbietern, sämtliche Download-/Content-/GamingCards, Gutschein (-karten/-boxen), Prepaid-Aufladekarten/-Services, E-Books/Bücher, digitale Guthabenkarten, Zusatzgarantien, Lieferservice, Reparaturdienstleistungen, Fotoservice, Lebensmittel, IQOS, E-Zigaretten, Heets, Liquids, Tchibo Produkte und Versandkosten. Abgabe nur in haushaltsüblichen Mengen. Nicht kombinierbar mit anderen Aktionen."

"Mehrwertsteuer geschenkt" + Direktabzüge bis 400 Euro auf Nikkon-Kameras

Interessant ist also auch die momentan laufende Nikkon-Direktabzugs-Aktion, hier gibt es aktuell auf Kameras und Objektive der Marke Nikkon Direktabzüge bis zu 400 Euro, während der Aktion gibt es also die "Mehrwertsteuer" geschenkt + die Direktabzüge.

Zur Nikkon-Aktion mit Direktabzügen bis zu 400 Euro





So wird der Nachlass berechnet: Wir weisen nochmals ausdrücklich darauf hin, dass die Mehrwertsteuer nicht wegfällt, das wäre mit den geltenden Gesetzen nicht möglich. Die Mehrwertsteuer wird nämlich auf den Nettobetrag aufgeschlagen. So fällt der Rabatt auf den Brutto-Kaufpreis mit rund 16 Prozent natürlich etwas geringer aus. Saturn selbst schreibt dazu: Kunden erhalten einen „Nachlass in Höhe des inkludierten Mehrwertsteueranteils, der auf den ausgezeichneten Preis anfallen würde. Der Mehrwertsteueranteil entspricht einem Nachlass von 15,966% des jeweiligen Kaufpreises und wird auch auf 7%-MwSt.-Artikel gewährt.“

Zur Saturn-"19% Mehrwertsteuer geschenkt!"-Aktion

