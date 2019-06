Saturn schenkt Ihnen die Mehrwertsteuer auf Samsung-Produkte

René Resch

Aktuell läuft die "Geiz is Back"-Aktion bei Saturn. Noch bis zum 30. Juni "schenkt" Ihnen Saturn dabei die MwSt. auf Samsung-Produkte.

Saturn feiert ab Sonntag, den 23. Juni um 20 Uhr bis 08. Juli 2019 um 8 Uhr früh die „Geiz is Back“-Aktion. Dabei gibt es viele Angebote, die für Schnäppchen-Jäger recht interessant sind. Informationen und die Highlight-Angebote der Aktion finden Sie in unserem Artikel dazu hier: Saturn: "Geiz is Back" mit spannenden Angeboten

Ein weiteres Special der Aktion: Vom 23. bis 30.06 schenkt ihnen Saturn die Mehrwertsteuer auf Samsung-Produkte. Die Aktion ist dabei gültig auf alle Artikel der Marke Samsung aus folgenden Bereichen: TV- und Audio, Haushaltsgroßgeräte sowie Modelle der Samsung Galaxy S9 und S10 (ausgenommen Smartphones, die bei gleichzeitigem Abschluss eines Handytarifvertrags gekauft werden. So lässt sich bei Samsung-Produkten aus den genannten Bereichen ordentlich sparen und Schnäppchen-Jäger kommen voll auf ihre kosten.

Beachten Sie dazu: Saturn erlässt dem Kunden bei der Aktion einen Nachlass in Höhe des inkludierten Mehrwertsteueranteils, der auf den ausgezeichneten Preis anfallen würde. Der Mehrwertsteueranteil entspricht einem tatsächlichen Nachlass von 15,966 Prozent des jeweiligen Kaufpreises. Es handelt sich also nicht um einen 19-Prozent-Rabatt.

Hier einige Highlight-Produkte die den MwSt.-Rabatt erhalten:

TVs

SAMSUNG UE55NU7099BXZG

55 Zoll, UHD 4K, SMART TV, LED TV, 1300 PQI, DVB-T2 HD, DVB-C, DVB-S, DVB-S2

für 377,31 statt 449 Euro



SAMSUNG GQ55Q70RGTXZG

55 Zoll, UHD 4K, SMART TV, Q-LED TV, 3300 PQI, DVB-T2 HD, DVB-C, DVB-S, DVB-S2

für 1175,64 statt 1399 Euro



Audio-Produkte

SAMSUNG HW-R 450/ZG

Soundbar, Charcoal Black

für 176,46 statt 209,99 Euro



Smartphones

SAMSUNG Galaxy S9+

Smartphone, 64 GB, Coral Blue, Dual SIM

für 516,81 statt 615 Euro



SAMSUNG Galaxy S10

Smartphone, 128 GB, Prism Black, Dual SIM

für 671,43 statt 799 Euro

Das waren nur einige Artikel der Samsung-Produkt-Pallette bei Saturn. Schauen Sie auf der Aktions-Seite um viele weitere tolle Angebote zu entdecken: Zur Saturn "Geiz is Back"-Aktion

Saturn-Rechtstext zur Samsung-Aktion



„Bei Kauf vorrätiger / sofort verfügbarer Artikel der Marke Samsung aus bestimmten Produktbereichen im Markt bis 29.6.2019 und auf saturn.de bis 30.6.2019, 19.59 Uhr erhalten private Endverbraucher einen Nachlass in Höhe des inkludierten Mehrwertsteueranteils, der auf den ausgezeichneten Preis anfallen würde. Der Mehrwertsteueranteil entspricht einem Nachlass von 15,966% des jeweiligen Kaufpreises. Aktion gültig für alle Artikel der Marke Samsung aus folgenden Bereichen: TV- und Audio, Haushaltsgroßgeräte sowie Modelle der Samsung Galaxy S9 und S10 (ausgenommen Smartphones, die bei gleichzeitigem Abschluss eines Handytarifvertrags gekauft werden). Bei Kauf im Markt wird der Nachlass an der Kasse, online im Warenkorb in Abzug gebracht. Abgabe nur in haushaltsüblichen Mengen. Nicht kombinierbar mit anderen Aktionen.“

