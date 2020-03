Saturn: gratis Kino-Gutschein bei 30 Euro Entertainment-Einkauf

René Resch

Wenn Sie aus dem Film- und Musik-Sortiment bei Saturn für 30 Euro einkaufen, erhalten Sie aktuell einen Kino-Gutschein geschenkt.

Beim Elektrofachhändler Saturn läuft noch bis zum 16. März 2020 um 9 Uhr eine Kino-Gutschein-Aktion. Jeder, der dabei aus dem Saturn-Sortiment aus CDs, DVDs und Blu-rays Produkte im Wert von 30 Euro Einkaufswert bestellt, erhält dabei einen Kino-Gutschein geschenkt.

Bei aktuellen Top-Filmen ist dieser Wert schnell erreicht. Falls Sie beispielsweise sowieso vorgehabt hatten, sich Blockbuster wie Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers (21,99 Euro), Terminator 6: Dark Fate (23,99 Euro) oder Joker (17,99 Euro) und andere Filme zuzulegen, können Sie diese Hits auch aus dem kompletten Saturn-Sortiment wählen und so den Kino-Gutschein kostenlos abgreifen. So wird Ihr Entertainment-Einkauf zum Schnäppchen. Ab einem Film-Einkaufswert von 29 Euro entfallen zudem die Versandkosten der Bestellung. Der Kino-Gutschein kann für alle Kinos in Deutschland verwendet werden.



Sie können aus dem kompletten Sortiment wählen, hier ein paar Vorschläge:

Terminator 6: Dark Fate - Blu-ray

für 23,99 Euro



Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers - Blu-ray

für 21,99 Euro

Joker - Blu-ray

für 17,99 Euro



Es: Kapitel 2 - Blu-ray

für 15,99 Euro

Rambo: Last Blood - Blu-ray

für 15,99 Euro

Doom: Annihilation - Blu-ray

für 13,99 Euro

Informationen zur Aktion (Auszug der Aktionsseite): Aktionszeitraum 2.3.-14.3.2020. Rückgabe der Artikel nur, wenn auch der Gutscheincode zurückgegeben wird. Gewährleistungsansprüche bleiben hiervon unberührt. Bei Online-Bestellungen wird der Gutscheincode erst nach Ablauf der gesetzlichen Widerrufsfrist versandt. Vorbesteller mit VÖ-Termin nach dem 14.3.2020 sind von der Aktion ausgenommen. Der Gutscheincode ist im Zeitraum 2.3.-15.4.2020 unter www.filmgutscheine.de/saturn einlösbar. Zur Einlösung muss eine gültige E-Mail-Adresse angegeben werden. Nach Einlösung des Codes erhalten Sie ein Kinoticket, gültig bis 30.6.2020, das für alle Kinos in Deutschland verwendet werden kann. Eine Barauszahlung ist nicht möglich. Der Weiterverkauf und die Veröffentlichung des Gutscheincodes ist untersagt.

