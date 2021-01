Saturn ab 11.1.2021: Einkaufen, abholen, liefern & reparieren trotz Lockdown

Hans-Christian Dirscherl

So kaufen Sie trotz Lockdown bei Saturn ein. Neu: Sie können seit dem 11.1.2021 online oder telefonisch bestellte Waren in noch mehr Saturn-Filialen vor Ort abholen.

Vergrößern Saturn: Alle Filialen geschlossen - einkaufen, abholen, liefern & reparieren © Saturn

Saturn hat wegen des bundesweiten Lockdowns seit dem 16. Dezember 2020 alle seine Filialen in Deutschland geschlossen. Doch es gibt jetzt in mehr Bundesländern als bisher die Möglichkeit online bestellte Waren in den Saturn-Filialen vor Ort abzuholen.

Denn ab sofort ist auch in Bayern, Thüringen und Baden-Württemberg „Click & Collect“ erlaubt . In einigen Bundesländern war Click & Collect bereits seit dem neuen Lockdown vom 16.12.2020 erlaubt . Bayern, Thüringen und Baden-Württemberg ziehen nur nach. Sie können also am Telefon oder online Waren bestellen und diese dann im Laden abholen. Sofern das Geschäft bei Click & Collect mitmacht. Saturn und Media Markt beteiligen sich grundsätzlich an Click & Collect.



Das bedeutet: Sie können ab sofort auch in Bayern, Thüringen und Baden-Württemberg auf saturn.de und mediamarkt.de Produkte auswählen und dann im Warenkorb die Abholung in einer Filiale auswählen. Voraussetzung ist, dass die von Ihnen ins Auge gefasste Media-Markt- oder Saturn-Filiale diesen Service anbietet. Denn die letzte Entscheidung liegt bei der einzelnen Filiale. Sie müssen sich also bei jeder Bestellung online vergewissern, ob Ihre Filiale die Abholung vor Ort anbietet. Bei unserem Stichproben war das in den meisten von uns überprüften Saturn-Filialen in Bayern möglich. Sie erkennen das an einem grünen Punkt vor " Bereit zur Abholung " im Warenkorb.

Vergrößern In den meisten Münchner Saturn-Filialen ist die Abholung möglich.

Sie können aber nicht nur im Online-Shop auf saturn.de und mediamarkt.de einkaufen. Auch telefonisch haben Sie die Möglichkeit zu bestellen und sich beraten zu lassen:

Bei Saturn unter 0221/22243-123

Bei MediaMarkt geht das unter der Nummer 0221/22243-333

Sie können grundsätzlich hier nachschauen, welche Vor-Ort-Möglichkeiten Ihre Saturn-Filiale bietet. Doch genauso wie die entsprechende Liste für die Media-Markt-Filialen ist auch die Liste für die Saturn-Filialen nicht aktuell und zeigt offensichtlich immer noch den Stand vom 16.12.2020.



Kunden dürfen den Abholbereich nur mit Mund-Nasenschutz und einzeln betreten, müssen einen Sicherheitsabstand von mindestens zwei Metern einhalten und das Desinfektionsmittel vor Ort benutzen. Die Stationen sind an den Märkten ausgeschildert und mit bargeldlosen Kassen ausgestattet. Ebenfalls ist die Abgabe von defekten Geräten sowie die Abholung von reparierten Geräten dort möglich.

„Blitzabholung“

Alternativ haben Saturn-Kunden die Möglichkeit, sich ihre zuvor online bestellte und bezahlte Ware kontaktlos an das eigene Auto bringen zu lassen. Vorbehaltlich abweichender Regelungen durch einige Bundesländer, fährt man bei der so genannten „Blitzabholung“ am Saturn-Markt vor und meldet sich telefonisch bei der in der Auftragsbestätigung angegebenen Telefonnummer. Die Mitarbeiter bringen dann die Bestellung an das geparkte Auto und legen diese kontaktlos, und ohne dass der Kunde aussteigen muss, in das Fahrzeug.



Umtausch online und in den Märkten

Sollte ein online bestelltes und nach Hause geliefertes Produkt nicht gefallen, kann es wie sonst auch innerhalb des 14-tägigen Kaufrücktrittsrechts mit dem Retourenlabel problemlos zurückgeschickt werden. Alternativ können bereits gekaufte und online bezahlte Waren auch an den jeweils geöffneten Abholstationen getauscht werden. Hierzu benötigen Kunden den Kaufbeleg sowie das entsprechende Produkt, welches sie tauschen bzw. zurückgeben wollen. An der Abholstation des jeweiligen Marktes erhalten sie dann den Kaufbetrag bargeldlos auf eine ec-Karte erstattet. Eine Kurzanleitung für die bargeldlose Guthabenauszahlung erhalten die Kunden vor Ort.

Lieferservices

Bei Großgeräten liefert Saturn aktuell lediglich bis an die Wohnungstür- bzw. Haustür. Altgeräte können derzeit nur mitgenommen werden, wenn diese abholbereit vor der Wohnungs- bzw. Haustür stehen. Aus Sicherheitsgründen können aktuell keine Services, wie beispielsweise die Montage und Inbetriebnahme, durchgeführt werden.



Aktualisierte Informationen sowie eine Übersicht zu den aktuell geöffneten Pick-up-Stationen erhalten Kunden auf dieser Saturnseite.