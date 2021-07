Saturn: Top-Notebooks mit Ryzen-CPUs für Gaming und die Arbeit

René Resch

Saturn bietet eine riesige Auswahl an Laptops und Gaming-Notebooks mit starken Ryzen-Prozessoren. Hier findet jeder das passende Notebook.

Die Ryzen-CPUs des Herstellers AMD gehören zu den leistungsstärksten Mobil-Prozessoren auf dem Markt und eignen sich darum auch perfekt für anspruchsvolle Gaming-Notebooks. Das hat auch die Qualitätsschmiede Asus erkannt die Ihre Gaming-Notebooks der ROG- und TUF-Reihen mit den begehrten Ryzen-CPUs ausstattet. Aber auch abseits der mobilen Gaming-Maschinen setzt der Hersteller auf AMDs Ryzen, so haben auch Notebooks für das mobile Arbeiten wie unter anderem das flache VivoBook oder das ZenBook die kraftvollen Prozessoren mit an Board.

Abgesehen von der hervorragenden Performance bestechen die Notebooks allerdings auch mit einer langen Akkulaufzeit, damit beim Zocken oder Arbeiten nicht der Saft ausgeht. Egal, ob zum Arbeiten, Zocken oder einfach nur um im Internet zu surfen - das große Spektrum an Ryzen-CPUs bietet gewissermaßen zu jeder Anforderung den passenden Prozessor.

Bei Saturn finden Sie das passende Notebook mit starker Ryzen-CPU

Die Elektrofachexperten von Saturn bieten ein breites Portfolio an Notebooks, die mit AMDs Ryzen-Prozessoren ausgestattet sind an. Dabei ist es egal, ob Gamer oder nicht, bei der Vielzahl an verschiedenen Laptops findet jeder das passende Gerät.

Einige Modelle aus dem aktuellen Saturn-Portfolio haben wir hier für Sie zusammengestellt:

Gaming-Notebooks der ROG-Serie von Asus

Asus ROG Flow X13 GV301QH-K6034T © Saturn Das Asus ROG Flow X13 GV301QH-K6034T Gaming-Notebook mit 13,4-Zoll-Display, Touchscreen, Ryzen-7-Prozessor, 16 GB RAM, 512 GB SSD-Speicherplatz und Nvidia Geforce GTX 1650 macht auch Abseits von Gaming eine gute Figur. Saturn-Preis: 1499 Euro



Asus ROG Strix G17 G713QR-HG106T © Saturn Das Republic of Gamers"-Gaming-Notebook Asus ROG Strix G17 G713QR-HG106T besitzt ein 17,3-Zoll-Display, Ryzen-9-Prozessor, 16 GB RAM, 1 TB SSD-Speicherplatz und Geforce RTX 3070 von Nvidia. Saturn-Preis: 2299 Euro



Asus ROG Zephyrus 15 GA503QS-HQ080R © Saturn Asus High-End-Gaming-Notebook ROG Zephyrus 15 GA503QS-HQ080R mit 15,6-Zoll-Display, starker Ryzen-9-CPU, 16 GB RAM, 1 TB SSD-Speicherplatz und Nvidia Geforce RTX 3080 GPU. Saturn-Preis: 2799 Euro



Gaming-Notebooks der TUF-Serie von Asus

Asus TUF Gaming A17 FA706II-H7276T © Saturn Asus-Gaming-Notebook TUF GAMING A17 FA706II-H7276T besitzt ein großes 17,3-Zoll-Display, Ryzen-7-CPU, 16 GB RAM, 512 GB SSD-Speicherplatz und Geforce GTX 1650 Ti. Saturn-Preis: 1099 Euro



Asus TUF Gaming A17 FA706IU-H7241T © Saturn Die Variante des TUF-A17-Gaming-Notebooks mit 17,3-Zoll-Display, Ryzen-9-Prozessor, 16 GB Arbeitsspeicher, 512 GB SSD-Speicherplatz und Geforce GTX 1660 Ti gibt es aktuell zum Streichpreis von 1299 statt 1699 Euro. Saturn-Preis: 1299 statt 1699 Euro



Asus TUF Gaming A15 FA506QR-HN006T © Saturn Das Asus TUF Gaming A15 FA506QR-HN006T Gaming-Notebook bietet ein 15,6-Zoll-Display, Ryzen-7-Prozessor, 16 GB Arbeitsspeicher, 512 GB SSD-Speicherplatz sowie eine Geforce RTX 3070 als Grafikeinheit. Saturn-Preis: 1549 Euro



Top-Ausstattung für das mobile Arbeiten: Asus VivoBooks & ZenBook

Asus VivoBook Flip 14 TM420IA-EC070T © Saturn Nicht nur herkömmliche Notebooks bieten eine starke Ausstattung: auch Convertibles wie das Asus VivoBook Flip 14 TM420IA-EC070T. Das Gerät kommt mit 14-Zoll-Display, Ryzen-7-Prozessor, 16 GB RAM, 512 GB SSD sowie Radeon-Grafik - zum Top-Preis. Saturn-Preis: 899,99 statt 1099 Euro



Asus VivoBook S15 S533IA-BQ453T © Saturn Das Asus-Notebook VivoBook S15 S533IA-BQ453T besitzt ein 15,6-Zoll-Display, Ryzen-7-Prozessor, 16 GB Arbeitsspeicher, großen 1 TB SSD-Speicherplatz und integrierte Radeon-Grafikeinheit. Saturn-Preis: 999 Euro