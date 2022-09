Saturn: Notebooks & Convertibles mit Intel-CPUs und Windows 11 zu Deal-Preisen

René Resch

Bei der Wahl an Notebooks & Convertibles mit Core-CPUs von Intel und Windows-11-Betriebssystem findet bei Saturn jeder das passende Gerät.

Anzeige Vergrößern Saturn: Notebooks & Convertibles mit Intel-Prozessoren und Windows 11 zu Deal-Preisen © Saturn

Bei Saturn erhalten Sie ein breites Portfolio an Laptops an Convertibles. Besonders beliebt sind dabei die Geräte mit starken Core-Prozessoren von Intel und dem aktuellen Betriebssystem Windows 11. In dieser Kombination finden Sie bei Saturn viele Geräte, die dank ihrer kompakten und leichten Bauweise perfekt für den Einsatz im Alltag, Job und Co. einsetzbar sind – einige der Geräte sind dabei auch zu spannenden Angebotspreisen erhältlich.

Da Saturn ab einem Bestellwert von 59 Euro kostenlos zu Ihnen nach Hause liefert, sind alle Geräte versandkostenfrei erhältlich. Im Folgenden stellen wir Ihnen einige der Notebooks und Convertibles mit der Kombination aus Core-Prozessor von Intel und Windows-11-Betriebssystem von Microsoft vor.

Notebooks mit Intel-CPUs & Windows-OS

Das herkömmliche Notebook ist aus der Arbeitswelt nicht mehr wegzudenken und ein großer Teil arbeitet auch weiterhin lieber mit dem klassischen und mobilem Laptop als mit einem Tablet. Darum ist für viele ein Convertible-Gerät gar nicht notwendig. Für all diejenigen, die ein Notebook bevorzugen, hat Saturn einige Produkte zu Angebotspreisen zur Auswahl.



Acer Aspire 5 © Acer Acer Aspire 5 (A514-54-73LU), Notebook mit 14-Zoll-Display, Intel Core-i7-Prozessor, 16 GB RAM, 512 GB SSD, Intel Iris Xe Graphics, Silber, Windows 11 Home. Saturn-Preis: 749,99 statt 899 Euro



Lenovo IdeaPad 5i Pro © Lenovo Lenovo IdeaPad 5i Pro, Notebook mit 14-Zoll-Display, Intel Core-i7-Prozessor, 16 GB RAM, 512 GB SSD, Intel Iris Xe Grafik, Storm Grey, Windows 11 Home.

Saturn-Preis: 899.99 statt 1099 Euro

Asus Zenbook 13 OLED © Asus Asus Zenbook 13 OLED UM325SA-KG071T, Notebook mit 13,3-Zoll-Display, AMD Ryzen-7-Prozessor, 16 GB RAM, 512 GB SSD, AMD Radeon Grafik, Grau, Windows 11 Home. Saturn-Preis: 899 statt 1199 Euro

Convertibles mit Intel-CPUs & Windows-OS

Mindestens ein genauso großer Teil genießt die mobilen Vorteile eines Tablets, möchte allerdings nicht auf die bequeme Arbeitsweise eines Laptops verzichten. Hier schafft das neuartigere "Convertible" Abhilfe. Dabei handelt es sich praktisch um ein 2-in-1-Gerät, das sich als klassisches Laptop verwenden, allerdings im Handumdrehen zu einem praktischen Tablet umfunktionieren lässt. Auch hier hat Saturn einige Geräte in petto.



Microsoft Surface Go 3 © Microsoft Microsoft Surface Go 3, Convertible mit 10,5-Zoll-Display, Intel Core-i3 -Prozessor, 8 GB RAM, 128 GB SSD, Intel UHD-Grafik 615, Platin, Windows 11 Home S. Saturn-Preis: 649,99 Euro

HP Pavilion x360 © HP HP Pavilion x360 14-dy1356ng, Convertible mit 14-Zoll-Display, Intel Core-i5-Prozessor, 8 GB RAM, 512 GB SSD, Intel Iris Xe Grafik, Silber, Windows 11 Home.

Saturn-Preis: 799 Euro

Lenovo Yoga 7i © Lenovo Lenovo Yoga 7i, Premium Convertible mit 14-Zoll-Display, Intel Core-i5-Prozessor, 16 GB RAM, 512 GB SSD, Intel Iris Xe Grafik, Schiefergrau, Windows 11 Home. Saturn-Preis: 999 Euro