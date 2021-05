René Resch

Wenn Sie einen der neuen Neo-QLED-TVs von Samsung bei Saturn kaufen, erhalten Sie bis zu 500 Euro Cashback.

Sponsored Post Vergrößern Saturn: Bis zu 500 Euro Cashback auf Neo-QLED-TVs von Samsung © Saturn

Samsung hat seine neue TV-Serie, mit der weiterentwickelten QLED-Technik, eingeführt. Die neuen TV-Geräte mit der Quantum-Matrix-Technologie sind leicht durch seine "Neo"-Kennzeichnung zu erkennen. In den neuen Smart-TVs steckt die beste Technik die Samsung aktuell zu bieten hat: Top-Bildqualität dank QLED-Technik, Auflösungen bis zu 8K, minimalistisches Design, innovative Sound-Technik und tolle Smart-TV-Funktionen wissen zu überzeugen.

Auch der Elektrofachhändler Saturn hat die Samsung-TVs in sein Portfolio aufgenommen. Hier erhalten Sie die Neo-Smart-TVs in Größen von 43 bis 85 Zoll. Und aktuell lohnt sich ein Kauf ganz besonders, denn wenn Sie sich noch bis zum 23. Mai 2021 für ein Neo-QLED-TV von Samsung aus der Aktion entscheiden, gibt es bis zu 500 Euro Cashback vom Hersteller zurück. Weitere Informationen zur Cashback-Aktion von Samsung und bei welchen Geräten die Aktion greift, finden Sie auf der Aktionseite bei Saturn:

Samsung Aktionsgerät bei Saturn kaufen, registrieren & bis zu 500 Euro Cashback sichern

Hier haben wir einige der neuen Geräte für Sie aufgelistet:

Neo-QLED-TVs in 85 Zoll

Samsung GQ85QN85A Neo-QLED-TV © Saturn Samsung GQ85QN85A Neo-QLED-TV - 85 Zoll / 214 cm, UHD 4K, Smart-TV, Tizen-OS Saturn-Preis: 4699 Euro



Samsung GQ85QN90A Neo-QLED-TV © Saturn Samsung GQ85QN90A Neo-QLED-TV - 85 Zoll / 214 cm, UHD 4K, Smart-TV, Tizen-OS Saturn-Preis: 5499 Euro

Samsung GQ85QN95A Neo-QLED-TV © Saturn Samsung GQ85QN95A Neo-QLED-TV - 85 Zoll / 214 cm, UHD 4K, Smart-TV, Tizen-OS Saturn-Preis: 5899 Euro



Neo-QLED-TVs in 75 Zoll

Neo-QLED-TVs in 65 Zoll

Neo-QLED-TVs in 55 Zoll

Samsung GQ55QN85A Neo-QLED-TV © Saturn Samsung GQ55QN85A Neo-QLED-TV - 55 Zoll / 138 cm, UHD 4K, Smart-TV, Tizen-OS Saturn-Preis: 1799 Euro

Neo-QLED-TVs in 50 Zoll

Samsung GQ50QN90A Neo-QLED-TV © Saturn Samsung GQ50QN90A Neo-QLED-TV - 50 Zoll / 125 cm, UHD 4K, Smart-TV, Tizen-OS Saturn-Preis: 1799 Euro

Aktionsbeschreibung bei Saturn: "Bei verbindlicher Vorbestellung/Kauf eines neuen Samsung QLED Aktions-TVs einer neuen Samsung Aktions-Soundbar zwischen dem 24.03.2021 und dem 23.05.2021 (vorbehaltlich einer Verlängerung) im Markt oder unter www.saturn.de (nur gültig im Saturn-Onlineshop, Käufe bei Drittanbietern ausgenommen) erhalten volljährige Verbraucher einen modellabhängigen Cashback bis zu max. 500 €. Hinweis: Einzelne Aktionsgeräte können erst im Laufe der Aktion vorbestellt werden. Für den Cashback ist eine Registrierung des Aktionsgerät bis spätestens 07.07.2021 (Ausschlussfrist) unter samsung.de/neoqled-vorbestellen unter Angabe von Name, Adresse, Kontoverbindung, E-Mail-Adresse, Seriennummer und Modell-Code plus Hochladen der Rechnung erforderlich. Die Überweisung des Cashback erfolgt in der Regel innerhalb von 45 Werktagen nach gültiger Registrierung. Bei endgültiger Kaufrückabwicklung innerhalb von sechs Monaten ist der Cashback zurückzuzahlen. Pro Haushalt Teilnahme mit maximal zwei Aktionsgeräten. Nicht kombinierbar mit anderen Aktionen, Gutscheinen, Zuschüssen, Boni oder Rabattaktionen von Samsung Vollständige Teilnahmebedingungen: samsung.de/neoqled-vorbestellen. Ausrichter: Samsung Electronics GmbH, Am Kronberger Hang 6, 65824 Schwalbach/Taunus, Deutschland."