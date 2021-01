Saturn-Angebot: : 3 Switch-Spiele kaufen, 2 bezahlen

Michael Söldner

Bei Saturn können Switch-Spieler drei Spiele aus einem Angebot von 18 Titeln kaufen, aber müssen nur zwei bezahlen.

Vergrößern Bei Saturn gibt es derzeit eine tolle Aktion: Drei Spiele kaufen, aber nur zwei bezahlen. © nintendo.de

Wer seine Sammlung an Switch-Spielen preisgünstig aufstocken will, hat bis Sonntag bei Saturn eine gute Gelegenheit dazu: Im Online-Shop können drei ausgewählte Spiele für die Nintendo-Konsole gekauft werden, wobei aber nur zwei davon in Rechnung gestellt werden. Insgesamt stehen 18 Spiele zur Auswahl, darunter auch viele von Nintendo selbst entwickelte Highlights. Interessierte Nutzer sollten bedenken, dass die Aktion zwar bis Sonntag läuft, aber besonders beliebte Spiele dennoch schon vorher ausverkauft sein könnten. Um die Aktion nutzen zu können, müssen alle drei Spiele zusammen in den Warenkorb gelegt werden. Die Preisersparnis wird dann auf dem Weg zur Kasse automatisch gewährt.

Zu den Highlights der Aktion gehören die folgenden Titel: „Animal Crossing: New Horizons“ (49,99€), „Super Mario 3D All-Stars“ (44,99€), „Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung“ (49,99€), „Luigi's Mansion 3“ (49,99€), „The Legend of Zelda: Link's Awakening“ (54,99€), „Super Mario Party“ (49,99€), „Super Mario Odyssey“ (54,99€), „Pokémon Schwert / Schild“ (54,99€), „Splatoon 2“ (54,99€), „Paper Mario: The Origami King“ (54,99€) oder „New Super Mario Bros. U Deluxe“ (49,99€). Passend zur Aktion hat Saturn zudem Retro-Handheld-Konsole Nintendo Game & Watch von 59,98 Euro auf 44,99 Euro reduziert. Darauf sind drei Spiele aus der Ära der 80er-Jahre vorinstalliert, konkret „Super Mario Bros.“, „Super Mario Bros.: The Lost Levels“ und „Ball (Mario-Version)“. Dazu kommt eine Digitaluhr mit 35 unterschiedlichen Animationen. Die kultige Retro-Hardware soll laut Nintendo nur bis zum 31. März 2021 im Handel erhältlich sein.

