Hans-Christian Dirscherl

Die Saturn-Filialen sind ab heute geschlossen. So kaufen Sie trotzdem bei Saturn ein und diese Möglichkeiten bieten die Filialen trotz Lockdown immer noch.

Vergrößern Saturn: Alle Filialen geschlossen - einkaufen, abholen, liefern & reparieren © Saturn

Sie können seit heute (16.12.2020) nicht mehr in den Saturn-Filialen einkaufen. Saturn verhält sich also genauso wie Media Markt. Die Schließungen dauern zunächst bis voraussichtlich zum 10. Januar 2021.



Doch genauso wie Sie auf mediamarkt.de weiterhin einkaufen können, so steht Ihnen auch der Online-Shop auf saturn.de weiterhin rund um die Uhr zur Verfügung. Auch telefonisch haben Sie die Möglichkeit zu bestellen und sich beraten zu lassen:

Bei MediaMarkt geht das unter der Nummer 0221/22243-333

bei Saturn unter 0221/22243-123.

Online bestellte Produkte können Sie in einigen Regionen von Montag bis Samstag zwischen 10 und 18 Uhr an eingerichteten Pick-up-Stationen an den Saturn-Märkten abholen und umtauschen. Ob diese Möglichkeit zur Verfügung steht, hängt laut MediaMarktSaturn von der Entscheidung der Landesregierung ab.

Sie können hier nachschauen, welche Vor-Ort-Möglichkeiten Ihre Saturn-Filiale bietet.



Die Abholstationen befinden außerhalb des Saturn-Marktes, meist im Bereich der Warenannahme. Kunden dürfen den Abholbereich nur einzeln betreten, müssen einen Sicherheitsabstand von mindestens zwei Metern einhalten und das Desinfektionsmittel vor Ort benutzen. Die Stationen sind an den Märkten ausgeschildert und mit bargeldlosen Kassen ausgestattet. Ebenfalls ist die Abgabe von defekten Geräten sowie die Abholung von reparierten Geräten dort möglich.



„Blitzabholung“

Alternativ haben Saturn-Kunden die Möglichkeit, sich ihre zuvor online bestellte und bezahlte Ware kontaktlos an das eigene Auto bringen zu lassen. Vorbehaltlich abweichender Regelungen durch einige Bundesländer, fährt man bei der so genannten „Blitzabholung“ am Saturn-Markt vor und meldet sich telefonisch bei der in der Auftragsbestätigung angegebenen Telefonnummer. Die Mitarbeiter bringen dann die Bestellung an das geparkte Auto und legen diese kontaktlos, und ohne dass der Kunde aussteigen muss, in das Fahrzeug.



Umtausch online und in den Märkten

Sollte ein online bestelltes und nach Hause geliefertes Produkt nicht gefallen, kann es wie sonst auch innerhalb des 14-tägigen Kaufrücktrittsrechts mit dem Retourenlabel problemlos zurückgeschickt werden. Alternativ können bereits gekaufte und online bezahlte Waren auch an den jeweils geöffneten Abholstationen getauscht werden. Hierzu benötigen Kunden den Kaufbeleg sowie das entsprechende Produkt, welches sie tauschen bzw. zurückgeben wollen. An der Abholstation des jeweiligen Marktes erhalten sie dann den Kaufbetrag bargeldlos auf eine ec-Karte erstattet. Eine Kurzanleitung für die bargeldlose Guthabenauszahlung erhalten die Kunden vor Ort.

Lieferservices

Bei Großgeräten liefert Saturn aktuell lediglich bis an die Wohnungstür- bzw. Haustür. Altgeräte können derzeit nur mitgenommen werden, wenn diese abholbereit vor der Wohnungs- bzw. Haustür stehen. Aus Sicherheitsgründen können aktuell keine Services, wie beispielsweise die Montage und Inbetriebnahme, durchgeführt werden.



Aktualisierte Informationen sowie eine Übersicht zu den aktuell geöffneten Pick-up-Stationen erhalten Kunden auf dieser Saturnseite.