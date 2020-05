Saturn-Aktion: Drei Spiele für 79 Euro

Michael Söldner

Bei Saturn können drei ausgewählte Spiele für PS4, Xbox One, PC oder Switch zusammen für 79 Euro bestellt werden.

Vergrößern Auch Borderlands 3 gehört zur Aktion 3-für-79-Euro bei Saturn. © 2k.com

Die Elektronikkette Saturn bietet aktuell eine Aktion an, bei der drei Spiele für PC, Nintendo Switch, Playstation 4 oder Xbox One versandkostenfrei für 79 Euro bestellt werden können. Die Auswahl ist allerdings beschränkt und umfasst auch viele ältere Titel. Angeboten werden beispielsweise The Outer Worlds (PS4, Xbox One), Control (PS4, Xbox One), Borderlands 3 (PS4, Xbox One), Mortal Kombat 11 (Switch, PS4, Xbox One), Assassin's Creed Odyssey (PS4, Xbox One), The Surge 2 (PS4, Xbox One), GreedFall (PS4, Xbox One), FIFA 20 (PS4, Xbox One), Judgment (PS4), Vampyr (Nintendo Switch), Risk of Rain 2 (Nintendo Switch), A Hat in Time (Nintendo Switch), Darksiders Genesis (Switch, PS4, Xbox One) oder Gears 5 (Xbox One).

Einige der Spiele werden andernorts deutlich günstiger angeboten als bei Saturn. Während das Rollenspiel The Outer Worlds für PS4 beispielsweise bei Saturn für 53,99 Euro angeboten wird, kostet das gleiche Spiel bei Amazon knapp 25 Euro. Wer drei Spiele für 79 Euro kombiniert, sollte also im Vorfeld schauen, ob er mit dem Angebot tatsächlich sparen kann. Die Aktion läuft bis zum 31. Mai, für Recherchen bleibt demnach noch genügend Zeit. Für die Rabattaktion müssen drei Spiele aus der Liste in den Warenkorb gelegt werden. Die Anpassung des Preises erfolgt automatisch an der Kasse. Die Rückgabe der Spiele ist nur gesammelt möglich.

Aktion 3-für-79-Euro bei Saturn anschauen