Satte 20 GB LTE für nur 14,99 Euro - monatlich kündbar

Das sind starke Konditionen: 20 GB LTE mit 225 Mbit/s + monatlich kündbar + 4 Monate Deezer gratis für nur 14,99 Euro pro Monat! Hier finden Sie alle Infos zum Schnäppchen-Tarif.

Dieser Handytarif von Mobilcom-Debitel bietet besonders starke Konditionen : 20 GB Datenvolumen mit einer LTE-Geschwindigkeit von 225 Mbit/s plus Allnet-Flats für nur 14,99 Euro pro Monat! Außerdem können Sie monatlich kündigen und bekommen derzeit noch 4 Monate gratis den Musikstreaming-Dienst Deezer dazu. Laut Tarifrechner gibt es derzeit kein besseres Angebot mit diesen Konditionen!



Hier geht's zum Tarif-Angebot: 20 GB LTE für nur 14,99 Euro (monatlich kündbar)

LTE-Tarif: 8 + 10 GB für 19,99 Euro: Das sind die Konditionen

Netz: O2



Datenvolumen: 20 GB mit LTE 225 Mbit/s



Flat Telefonie & SMS



Flat EU-Roaming



VoLTE ist möglich

optional 4 Monate Deezer gratis

39,99 Euro einmalige Anschlussgebühr

14,99 Euro Grundgebühr pro Monat

monatlich kündbar



Mit einem hohen Datenvolumen von 20 GB pro Monat können Sie sorgenfrei unterwegs im Internet surfen, Musik und sogar Videos streamen und auch ohne WLAN-Verbindung mal größere Apps herunterladen. Und das ohne große Gefahr, das Datenvolumen aufzubrauchen. Außerdem funktionieren Downloads sehr schnell dank einer maximalen Geschwindigkeit von 225 Mbit/s. Unbegrenzt telefonieren und SMS schreiben können Sie auch noch. Darüber hinaus haben Sie die Option, den Tarif monatlich zu kündigen - Sie binden sich also nicht für die sonst übliche Laufzeit von 2 Jahren. Schließen Sie übrigens einen Mobilcom-Debitel-Vertrag bis zum 30. April 2020 ab, bekommen Sie 4 Monate Musikstreaming mit Deezer gratis. Nach Vertragsabschluss erreicht Sie eine SMS, in der Sie den Aktivierungslink finden. Hinweis: Ab dem 25. Monat zahlen erhöht sich der Beitrag auf 24,99 Euro monatlich.



