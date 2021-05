Samsung zeigt neue Generation flexibler Displays

Denise Bergert

Samsung Display entwickelt größere OLED-Bildschirme, die sich an mehreren Stellen falten lassen.

Samsung zeigt neue Prototypen seiner faltbaren Bildschirme. © Samsung

Im Rahmen der Display Week 2021, die aufgrund der Corona-Pandemie auch in diesem Jahr wieder nur online stattfindet, hat Samsung Display neue Bildschirm-Konzepte vorgestellt . Gerüchte um ein an zwei Stellen faltbares Galaxy-Gerät gibt es bereits seit einigen Monaten – mit dem neuen S-Foldable OLED-Panel von Samsung Display könnte das Konzept in den nächsten Jahren Realität werden. Der Prototyp verfügt über zwei Scharniere und kann S-förmig zusammengefaltet werden. In diesem Zustand lässt sich die Hardware wie ein Smartphone nutzen. Aufgefaltet verwandelt es sich in ein Tablet mit 7,2 Zoll Bildschirm-Diagonale.

An faltbaren Tablet-PCs scheint Samsung ebenfalls zu arbeiten. Hinweise darauf liefert die Enthüllung eines faltbaren Panels mit stattlichen 17 Zoll Bildschirm-Diagonale. Im aufgefalteten Zustand bietet der Prototyp ein Seitenverhältnis von 4:3. Auf der Display Week zeigt Samsung Display jedoch nicht nur faltbare, sondern auch rollbare Bildschirme. Der Prototyp des sogenannten Slidable OLED-Bildschirms ermöglicht das seitliche erweitern des Smartphone-Displays ohne Scharniere oder Falt-Mechanismus.

Die letzte der gezeigten Neuerungen auf der Display Week ist Samsungs Under Panel Camera Display. Hier ist die Front-Kamera eines Notebooks direkt unter dem Bildschirm verbaut. Das soll Edge-to-Edge-Displays nicht nur bei dieser Geräteklasse ermöglichen. Zum Einsatz kommen, soll die Technik Gerüchten zufolge bereits beim Galaxy Z Fold 3. Das Smartphone soll über eine Front-Kamera verfügen, die direkt unter dem Bildschirm verbaut wird. Mit der offiziellen Ankündigung des Smartphones rechnen Branchen-Experten im Juni 2021. Der Release könnte im Juni oder Juli erfolgen.