Samsung verkauft Galaxy S20 Ultra zum Tiefstpreis

Dennis Steimels

Samsung selbst bietet das Spitzenmodell Galaxy S20 Ultra aktuell zum absoluten Bestpreis an. Das Top-Smartphone gibt es nirgends günstiger. Hier erfahren Sie alle Details.

Vergrößern Samsung Galaxy S20 Ultra zum Bestpreis © pisitnamtasaeng/Shutterstock / Samsung

Das Galaxy S20 Ultra 5G ist Samsungs Spitzenmodell der Galaxy-S20-Serie und hat die beste Technik an Bord, die Samsung zu bieten hat. Dazu gehören neben 5G, dem großen 6,9 Zoll 120-Hertz-AMOLED-Display, dem 5000-mAh-Akku, der besonders schnelles Laden unterstützt, und der starken CPU vor allem auch die Multi-Kamera, die Fotos mit bis zu 108 Megapixeln und Videos in 8K aufnehmen kann. Nur noch heute, am Cyber Monday, bekommen Sie das Galaxy S20 Ultra 5G zum Bestpreis von 888 Euro . Und zwar bei Samsung selbst - kein anderer Händler ist günstiger!



Samsung Galaxy S20 Ultra 5G für nur 888 Euro im Samsung-Shop

Zur Auswahl stehen all drei Farbvarianten: Grau, Schwarz und Weiß. Der interne Speicher ist 128 GB groß, diesen können Sie aber mit einer Speicherkarte bei Bedarf noch aufstocken.



Neben dem S20 Ultra 5G reduziert Samsung auch das "Standard"-Modell Galaxy S20 mit 5G auf einen Tiefstpreis von 599 Euro. Blau und Pink sind bereits ausverkauft, verfügbar ist nur noch Grau.



Samsung Galaxy S20 5G für 599 Euro im Samsung-Shop



Die Galaxy S20-Serie ist ein würdiger Nachfolger der Galaxy S10-Reihe. Frisches Design mit schönen Farben und die beste Technik, die der Markt derzeit hergibt. Allen voran begeistert das Galaxy S20 Ultra als Spitzenmodell mit seiner überaus starken Kamera, die wirklich nahezu jedes Foto-Szenario abdeckt. Auch die restliche Ausstattung ist top mit 5G, neuester CPU, großem Akku und 120-Hertz-Display. Dennoch sei dazu gesagt: Das spannendste Modell der neuen Generation ist definitiv das S20 Ultra. Die anderen beiden Modelle sind ein gutes Update zu ihren Vorgängern.