Samsung stellt neue Galaxy-Geräte ab 15 Uhr hier im Live-Stream vor

Samsung stellt beim Unpacked-Event heute neue Galaxy-Geräte vor. Und hier sind Sie ab 15 Uhr live mit dabei.

Vergrößern Samsung stellt am 10. August 2022 ab 15 Uhr neue Galaxy-Geräte vor. © Samsung

Heute ab 15 Uhr findet der Samsung Unpacked-Event statt, bei dem neue Galaxy-Geräte vorgestellt werden. Erwartet werden neben neuen faltbaren Smartphones auch die Galaxy Watch 5 und Galaxy Watch 5 Pro, mehr dazu weiter unten in dieser Meldung. Zusätzlich wird Samsung sicherlich auch einen Ausblick auf One UI 5.0 geben, welches auf Android 13 basiert. Bereits gestartet ist die Open Beta für One UI 5.0 für Galaxy-S22-Modelle.

Samsung überträgt die Veranstaltung wie gewohnt per Live-Stream. Auf dieser Samsung-Seite können Sie sich vorab für den Live-Stream registrieren und ihn dort ab 15 Uhr anschauen.

Vorbesteller der neuen Galaxy-Geräte können sich ein Geschenk im Wert von bis zu 259 Euro sichern. Mehr Informationen dazu finden Sie in diesem Beitrag.



Tipp: Wir liefern Ihnen alle Informationen zu den neuen Galaxy-Geräten ab 15 Uhr auf pcwelt.de!



Was wir zum Unpacked Event am 10. August 2022 erwarten

Das neue Galaxy-Flaggschiff Galaxy S22 hatte Samsung schon früher in diesem Jahr vorgestellt. Beim Unpacked-Event 2022 dürften die neuen Modelle der faltbaren Smartphones präsentiert werden. Um genauer zu sein, das Galaxy Flip 4 und Galaxy Fold 4.

Außerdem werden auch die Galaxy Watch 5 und die Galaxy Watch 5 Pro präsentiert. Im vergangenen Jahr war die Galaxy Watch 4 (Pro) ebenfalls beim Unpacked-Event im August präsentiert worden. Mit der 4er-Version war Samsung vom eigenen Tizen zu Googles WearOS als Betriebssystem für seine Smartwatches gewechselt. Hier finden Sie unseren Testbericht zur Galaxy Watch 4 Classic.

Zuletzt sind die Preise für die Galaxy Watch 4 auf deutlich unter 150 Euro (hier im PC-WELT-Preisvergleich) und bei der Galaxy Watch 4 Classic auf unter 180 Euro (im PC-WELT-Preisvergleich) gesunken, was als Hinweis gedeutet werden darf, dass Samsung die Veröffentlichung der Nachfolgemodelle plant.



