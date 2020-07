Samsung stellt 5 neue Geräte am 5. August vor

Panagiotis Kolokythas

In einem kurzen Video teasert Samsung die Geräte an, die beim kommenden Unpacked-Event vorgestellt werden.

Vergrößern Samsung stellt am 5. August 2020 gleich fünf neue Geräte vor © Samsung

Der Galaxy Unpacked Event am 5. August rückt näher und Samsung hat nun ein kurzes Teaser-Video zu der Veranstaltung auf seiner Website veröffentlicht. Dem kurzen Clip ist zu entnehmen, dass Samsung insgesamt fünf neue Geräte vorstellen wird. In dem etwa 30 Sekunden kurzen Video werden auch schon mal die Konturen aller neuen Produkte gezeigt.

Im Mittelpunkt der Online-Veranstaltung wird das neue Galaxy Note 20 stehen, welches es auch in einer Ultra-Variante geben wird. In diesem Beitrag fassen wir alle bereits bekannten Informationen über die neuen Note-20-Smartphones zusammen. Im Video sind aber auch noch Konturen anderer neuer Geräte zu sehen.

Wir gehen davon aus, dass es sich dabei um das Galaxy Z Fold 2, die Galaxy Watch 3 Smartwatch und die kabellosen Earbuds Galaxy Buds Live handelt. Dazu gesellt sich offenbar auch noch das Galaxy Tab S7. Eigentlich hätte Samsung wohl das neue Tablet lieber auf der IFA 2020 in Berlin vorgestellt, allerdings hat Samsung in diesem Jahr seine Teilnahme an der IFA abgesagt, so dass das neue Galaxy-Tablet früher präsentiert wird.

Den bisher im Web geleakten Informationen zufolge wird das Galaxy Tab S7 etwa 254 x 165 x 6,3 Millimeter groß sein. Außerdem wird wohl der Qualcomm Snapdragon 865 oder Snapdragon 865+ zum Einsatz kommen. Zur weiteren Ausstattung sollen 8 Gigabyte Arbeitsspeicher, bis zu 256 Gigabyte interner Speicher, Wi-Fi 11ac (oder Wi-Fi 11ax), Bluetooth 5.0, eine 8-Megapixel-Frontkamera, eine 13-Megapixel-Kamera auf der Rückseite und ein 10.090-mAh-Akku gehören.

