Samsung schenkt Ihnen die Mehrwertsteuer bei der Galaxy Week

Media Markt und Saturn verschenken während der Galaxy Week, die "Mehrwertsteuer" auf verschiedene Produkte von Samsung.

Bei den Elektrofachhändlern Media Markt und Saturn läuft noch bis zum 18. November 2020 die Galaxy Week, hierbei handelt es sich um eine der beliebten „Mehrwertsteuer geschenkt“-Aktionen. Während des Aktionszeitraumes erhalten Sie auf Samsung Galaxy-Artikel wie Galaxy-Smartphones, Watch3-Modelle, "Galaxy Buds Live"-Kopfhörer und Speicherkarten einen ordentlichen Rabatt.



Zumindest wird Ihnen theoretisch die Mehrwertsteuer geschenkt; diese wird natürlich trotzdem berechnet, das gibt der Gesetzgeber vor. Der tatsächliche Rabatt (eine Preissenkung von 13,793 Prozent), den Sie bei der Aktion erhalten, ist jedoch trotzdem spürbar und lädt zur Galaxy-Schnäppchenjagd geradezu ein.



Beispielsweise erhalten Sie das beliebte Samsung Galaxy S20 aktuell für nur 628,16 statt 728,67 Euro – Sie sparen also über 100 Euro. Und das ist nur eines von vielen der tollen Schnäppchen.

Samsung Galaxy S20

128 GB, Dual SIM

während der Galaxy-Week für 547,41 statt 635 Euro bei Media Markt – bei Saturn

Samsung Galaxy A21s

32 GB, Black Dual, SIM

für 142,16 statt 164,90 Euro bei Media Markt – bei Saturn

Samsung Galaxy A51

128 GB, Metallic Silver, Dual SIM

für 237,06 statt 274,99 Euro bei Media Markt – bei Saturn



Samsung Galaxy S20 FE 5G

128 GB, Cloud Lavender, Dual SIM

für 616,38 statt 715 Euro bei Media Markt – bei Saturn

Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G

512 GB, Mystic Black, Dual SIM

für 1093,97 statt 1269 Euro bei Media Markt – bei Saturn

Samsung SM-R180 Galaxy Buds Live

In-ear True Wireless Kopfhörer, Bluetooth, Weiß

für 109,23 statt 126,71 Euro bei Media Markt – bei Saturn



Viele weitere Schnäppchen-Angebote finden Sie auf den Galaxy-Week-Aktionsseiten von Media Markt und Saturn:

Beachten Sie: Media Markt und Saturn erlassen dem Kunden während Aktion einen Nachlass in Höhe des inkludierten Mehrwertsteueranteils, der auf den ausgezeichneten Preis anfallen würde. Der Mehrwertsteueranteil entspricht einem tatsächlichen Nachlass von 13,793 Prozent des jeweiligen Kaufpreises. Es handelt sich also nicht um einen 16-Prozent-Rabatt. Der Nachlass wird zudem nur auf vorrätige beziehungsweise online sofort verfügbare Artikel aus dem Sortiment gewährt. Beachten Sie hierzu den Rechtstext von Media Markt und Saturn:

Rechtstext : *Bei Kauf vorrätiger/sofort verfügbarer Artikel der Marke Samsung aus dem Produktbereich Galaxy-Smartphone, der Galaxy Watch3, den Galaxy Buds Live & Speicherkarten im Markt vom 12.11.2020 bis 18.11.2020 (im Falle von verkaufsoffenen Sonntagen in einzelnen Märkten auch am 15.11.2020 - bitte beachten Sie die Werbung Ihres Marktes dazu vor Ort) und auf saturn.de vom 12.11.2020, ab 00:01 Uhr bis 18.11.2020, 23:59 Uhr, vorbehaltlich einer Verlängerung, erhalten private Endverbraucher einen Nachlass in Höhe des inkludierten Mehrwertsteueranteils, der auf den ausgezeichneten Preis anfallen würde. Der Mehrwertsteueranteil entspricht einem Nachlass von 13,793 % des jeweiligen Kaufpreises. Der Abzug des Mehrwertsteueranteils von 13,793 % des ursprünglichen Verkaufspreises ist in dem ausgewiesenen Preis bereits berücksichtigt. Abgabe nur in haushaltsüblichen Mengen. Nicht kombinierbar mit anderen Aktionen.

