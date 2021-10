Samsung-TVs erhalten Cloud-Gaming-Funktion

Michael Söldner

Samsung will seinen TV-Geräten mit Tizen als Betriebssystem eine Funktion für Cloud-Gaming spendieren.

Vergrößern Neue TV-Geräte von Samsung sollen als Spiele-Plattform dienen. © samsung.com

Heutzutage lässt sich auch ohne ausgewachsenen PC oder eine teure Spielekonsole gelegentlich spielen. Möglich wird die durch Cloud-Gaming, bei dem die Berechnungen in Rechenzentren erfolgen und nur das Bild an das Ausgabegerät übertragen wird. Entsprechend genügt schon ein Smartphone oder TV-Gerät, um neue Blockbuster zu spielen. Samsung will seinen TV-Geräten mit Tizen als Betriebssystem ebenfalls eine Cloud-Gaming-Funktion spendieren. Während der Samsung Developer Conference kündigte das südkoreanische Unternehmen dieses Feature an, ließ aber offen, wann der Dienst startet und welche Spiele darin enthalten sind.

Zweiter Vorstoß Richtung Cloud-Gaming

Schon 2010 arbeitete Samsung zusammen mit der Firma Gaikai an einer Cloud-Gaming-Funktion für seine High-End-TVs. Schon damals sollten ein modernes TV-Gerät, eine flotte Internetverbindung sowie ein Controller dafür ausreichen, um aktuelle Spiele-Blockbuster nutzen zu können. Das Feature wurde auch als Beta gestartet, doch dann entschied sich Gakai gegen eine Zusammenarbeit mit Samsung. Stattdessen wurde Gaikai von Sony gekauft und ist nun als Playstation Now verfügbar.

Starke Konkurrenz

Im Vergleich zum Jahr 2010 muss sich Samsung mit dem neuerlichen Vorstoß in Richtung Cloud-Gaming einer größeren Konkurrenz erwehren. Google hat mit Stadia beispielsweise einen eigenen Dienst, Amazon arbeitet an Luna und auch Microsoft und Nvidia haben eigene Game-Streaming-Dienste im Angebot. Entsprechend bleibt es spannend, ob sich Samsung mit seinem Vorhaben durchsetzen kann. Die spärlichen Informationen zum neuen Angebot deuten darauf hin, dass noch nicht alle Probleme gelöst wurden. Schließlich erfordert ein solcher Dienst neben Lizenzverträgen auch leistungsstarke Rechenzentren, in denen die Spiele berechnet werden.



