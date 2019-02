Samsung: So viel kosten Galaxy S9 und S8 aktuell

Denise Bergert

Mit dem nahenden Verkaufsstart des Galaxy S10 sinken die Preise für die beiden Vorgänger-Modelle S8 und S9.

Vergrößern Beim Kauf von Galaxy S8, S9 und S9 Plus winken in den nächsten Tagen und Wochen Preisnachlässe. © Samsung

In dieser Woche hat Samsung mit dem Galaxy S10e, dem Galaxy S10 und dem Galaxy S10+ seine neue Smartphone-Generation vorgestellt. Die drei Smartphones werden voraussichtlich ab März erhältlich sein. Zusätzlich dazu folgen im April und im Sommer 2019 das faltbare Smartphone Galaxy Fold sowie die 5G-Variante des Galaxy S10.

Wer nicht auf die neuesten Galaxy-Modelle umsteigen will, kann im Vorfeld der Veröffentlichung von Galaxy S10 und Co. mit Preisstürzen bei den Vorgänger-Modellen rechnen. Das Galaxy S8 in den Farben Silber und Schwarz aktuell bereits für 399 Euro im Media Markt Online-Shop erhältlich. Die günstigste Variante des Nachfolgers Galaxy S9 ist über Amazons Marketplace mit 64 Gigabyte internem Speicher und in den Farben Lila und Blau bereits ab 476 Euro zu haben. Das Galaxy S9 Plus wird bei Amazon derzeit ab 549 Euro angeboten. In den nächsten Wochen können potenzielle Käufer des Galaxy S8 und des Galaxy S9 mit weiteren Preisrückgängen rechnen.

